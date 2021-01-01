فن الاعتياد على الفضائح: برشلونة مثالاً

لماذا فضيحة باريس أكثر ايلاماً من فضيحة بايرن ميونخ

غريب عالم الجلد المدوّر، بمقارناته وحقباته وأزماته وانتماءاته ولاعبيه، لكُم/نّ أن تتخايلوا/ن أنه منذ ايام قليلة كان اسم برشلونة مقروناً بسؤال فيه قدر من العظمة لدرجة أنه لم يُطرح بتاتاً في تاريخ اللعبة: أي فريق كان أفضل الذي حقق سداسية برشلونة أو الذي حقق سداسية البايرن.

ايام فقط واطرح عليكم/ن السؤال: اي الفضائح أكثر ايلاماً في تاريخ برشلونة الحديث؟

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فن الاعتياد على الفضائح

صحيح ان "دوام الحال من المُحال" ومن غير الطبيعي أو الممكن ان يبقى برشلونة معتلي القمّة، لكن ان ينشأ لدى النادي نمط من الكوارث؟ ما نشهده اليوم ليس بمحض الصدفة، هو ثمار انهيار لا بد منه لسوء إدارة وتخطيط ونفوذ أكبر من الاشخاص.

الفضيحة لم تبدأ في روما، رغم فداحة ما حصل في الأولمبيكو، بل بدأت من باريس حين تلقّى برشلونة هزيمته برباعية، النمط بدأ حينها وعوارضه كانت واضحة، لكن "الكثير من لويس انريكي" كان كفيلاً بستر العيوب، فلولا تلك الريمونتادا، التي لا تتكرر الا 0.01 مرة بالعمر كان الكثير من الحديث اختلف عن "حقبة الانهيار"، لأن ما لحق هذه المباراة تحديداً هو ثلاثية من يوفنتوس واقصاء.

ومن وقتها وبرشلونة ⤵ https://t.co/yde8RPGDdL

— Dina Jarkas (@JarkasDina) February 16, 2021

يقول البعض ان جمهور برشلونة بات لديه "مناعة ضد الهزائم الكبيرة"، وهذه بحد ذاتها آفة، وان اردتم/ن الصراحة المطلقة، هي ترف للأرشيف الرياضي الغريب، ان تُفاضل بين المصائب على أشدها.

في خسارة روما كان هناك فريق حقق الفوز في مرحلة الذهاب 4-1 وهُزم 3-0 لاحقاً، في مصيبة الانفيلد حصل الامر نفسه "كوبي بيست" (كان مزيجاً من تروما الاولمبيكو او عامل تكرار الصدمة) وبين الوقوف عند عدم حل تبعات فضيحة الموسم الذي سبقه.

نأتي الى الفضيحة الأشهر في التاريخ الرياضي الحديث، الثمانية من بايرن ميونخ في ليشبونة، فن السقوط الحر، حيث اعتقد النادي بلاعبيه وادارييه ومشجعيه ان "لا قاع بعد هذا"، ثمانية، أي فريق يخسر ثمانية؟ لكنه خسرها خارج ارضه وكانت للحقيقة متوقعة، مهما قيل ان النتيجة عريضة فكانت متوقعة نظراً لظروف الفريقين حينها محليا واوروبياً.

باريس أكثر ايلاماً من بايرن ميونخ

نأتي الى ما قبل خاتمة الفضائح، هزيمة باريس، هنا السؤال لماذا هي أكثر ايلاماً على برشلونة؟ هنا الخسارة في الاقليم، على الملعب "الذي يصلح لأسلوب لعبهم" هنا الخسارة اتت من مرحلة الذهاب على الكامب نو، حيث نيمار في المقلب الاخر من الريمونتادا، اتت الهزيمة بعد "بدء مرحلة التغيير والبناء"، من سلسلة انتصارات في الدوري الاسباني و"امل" لميسي بأنه يمكن ان يستمر (عكس رغبته، لكنه ايضاً اعتاد-مثلنا- على الفضائح)، أتت في أكثر وقت حساسيةً على الفريق، "مجهودكم ما زال غير كافياً، ما زالت مجموعتكم لا تكفي للتأهل حقاً للأبطال".

هناك فارق بين ان تكون ضمن من حجز مقعداً اوروبياً وبين ان تستحق ان تلعب مع كبار أوروبا فعلاً، برشلونة غير مؤهل بعناصره ان يكون في أوروبا وهذه هي الحقيقة.

لم اتكلّم عن فنيات هذه المباراة، ولم أدخل في سوء توظيف او توزيع في الملعب، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه فوقف عنده، عندما يُلام كومان على إشراك بيكيه وديست غير الجاهزين، اتساءل عن الحلول الاخرى فلا أجدها، اتحدث عن امكانيات لهذا الفريق، عن نتيجة مشروع سيواجه باريس سان جيرمان في باريس مع نيمار بعد اسابيع وفي ذاكرته انه "اعتاد الفضائح.. فهل من يزيد؟"