فيديو | فن الاستفزاز! .. كريستيانو رونالدو يضايق جمهور الاتحاد عقب نهاية كلاسيكو النصر

لم يستسلم أمام استفزازات جماهير الاتحاد..

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لم يكتف البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، بمرارة الهزيمة على جماهير الاتحاد، وقرر الرد عليهم بعد محاولاتهم لاستفزازه عقب نهاية المباراة.

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الدون قاد فريقه لفوز تاريخي أمام العميد أمس الثلاثاء، بخماسية مقابل هدفين، على استاد الجوهرة المشعة، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

وكما بدأ اللقاء بمحاولات جماهير النمور لاستفزازه بترديد اسم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، هكذا قرروا أن ينهوا المباراة رغم خسارة فريقهم.

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من جانبه، قرر صاروخ ماديرا الرد، فبحسب الصحفي النصراوي علي العنزي فإن رونالدو لوح أمام جمهور الاتحاد بخماسية بيده، في إشارة إلى النتيجة، ردًا على استفزازاتهم.

يذكر أن الهزيمة جمدت رصيد الاتحاد عند النقطة 28 في المركز السادس، بينما ارتفع رصيد العالمي إلى النقطة 43 في الوصافة، متأخرًا بسبع نقاط عن الهلال؛ المتصدر.

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