فنربخشه التركي يُهدد بقاء لوتشيسكو مع الهلال بالشرط الجزائي

هذه الصفقة قد تكون مفاجأة لجماهير الفريق

قالت تقارير صحفية رومانية أن نادي فنربخشه التركي متمسك بالتعاقد مع المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو مدرب نادي الهلال السعودي.

وأضافت صحيفة "ديجي سبورت" إلى أن النادي التركي مستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد لوشيسكو مع الهلال والذي يصل إلى 2 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة أن هذه الصفقة قد تكون مفاجأة لجماهير الفريق، نظرًا للقيمة الفنية الكبيرة التي يتمتع به لوشيسكو.

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وقالت التقارير أن نجاح لوشيسكو مع باوك اليوناني والهلال السعودي شجع مسؤولي نادي فنربخشه للبحث عنه والتعاقد معه في ظل تدهور أوضاع الفريق ووجوده في المركز السابع من الدوري التركي.

وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع تأكيد مصادر صحيفة "الشرق الأوسط"، أن إدارة الزعيم تتمسك ببقاء رازفان على رأس الجهاز الفني للفريق، وعدم رحيله الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل لم تتطرق لهذا الأمر بأي شكل من الأشكال.

ويأتي هذا التأكيد على خلفية تداول العديد من التقارير حول إمكانية رحيل رازفان إلى الدوري التركي.