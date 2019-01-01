الانتقالات
الانتقالات

فنربخشة يتقدم بعرض رسمي لضم مدافع ميلان

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اللاعب يرفض تجديد عقده الذي ينتهي الصيف القادم ليضع ميلان في ورطة كبيرة
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

تقدم نادي فنربخشة التركي، بعرض رسمي من أجل التعاقد مع كريستيان زاباتا مدافع ميلان بالميركاتو الشتوي الحالي.

اللاعب الكولومبي أجرى العديد من المحادثات مع إدارة ميلان في الفترة الأخيرة، لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2019.

ورغم قيام ميلان بتقديم أكثر من عرض مُرضي للاعب، إلا أنه لم يقم بالتجديد حتى الآن.

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موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أكد محاولة فنربخشة لاقتناص خدمات زاباتا قبل نهاية الميركاتو الشتوي.

وأوضح أن العرض وصلت مدته إلى عامين يقضيهما اللاعب في الدوري التركي.

إمكانية قبول ميلان لهذا العرض تبدو صعبة، نظراً للأزمة العددية التي يعاني منها دفاع الفريق بسبب الإصابات المتكررة.

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وكذلك اقتناع المدرب جينارو جاتوزو بقدرات زاباتا، ورؤيته له كبديل مناسب للثنائي أليسيو رومانيولي وماتيو موساكيو.

ومع ذلك فالروسونيري في ورطة كبيرة بحالة عدم تجديد اللاعب لعقده، حيث سيكون مضطراً لتركه يرحل بالمجان في الصيف.

 

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