"سألعب في تركيا ولكن!" .. جوندوجان يعلق آمال مورينيو للمستقبل القريب

النجم الألماني يضع حدًا لشائعات رحيله عن برشلونة

وضع الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب برشلونة، حدًا لشائعات رحيله عن النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير صحفية تركية، قد ذكرت أن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشة طلب التعاقد مع جوندوجان هذا الصيف، وبالفعل تحرك نائب رئيس النادي التركي لتلبية هذا الطلب ودخل في مفاوضات جادة معه، لكن لاعب برشلونة أغلق كل الأبواب.

وأكد جوندوجان خلال تصريحات لقناة "A spor"، أنه ينوي الانتقال إلى الدوري التركي بالفعل، لكن ذلك لن يكون خلال الموسم الجديد 2024-2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن جوندوجان صاحب الأصول التركية، كان قد حسم كل الأمور المتعلقة برحيله عن برشلونة هذا الصيف برسالة حملها لعمه إلهان جوندوجان، حيث تحدث الأخير مع البرتغالي ديكو، المدير الرياضي للبارسا في الأيام الأخيرة، وأبلغه أنه لن يستمع إلى أي عروض.

وظهر جوندوجان (33 عامًا) بشكل مميز خلال منافسات بطولة الأمم الأوروبية الأخيرة، لكن "المانشافت" ودع من الدور ربع النهائي على يد البطل إسبانيا، ليتلقى اللاعب الألماني عروضًا مختلفة هذا الصيف.

وشدد لاعب الوسط الألماني الذي تلقى عرضًا مغريًا من السد القطري مؤخرًا، على أنه سعيد بالمدينة ويريد أن يفعل شيئًا كبيرًا بقميص برشلونة بعدما حقق نجاحات كبرى خلال رحلته مع مانشستر سيتي.