فناربخشة التركي يُهدد بقاء رازفان لوشيسكو في الهلال

رازفان مرشحًا للعمل مع والده ميرسيا لوشيسكو القريب من العمل كمستشار فنيًا لنادي فناربخشة

كشفت تقارير صحفية تركية عن أنباء غير سارة لجماهير نادي الهلال السعودي، بعدما أشارت إلى دخول المدير الفني الرومانية رازفان لوشيسكو ضمن حسابات أحد الأندية التركية.

وقالت التقارير التركية أن نادي فناربخشة يأمل في التعاقد مع المدرب الروماني نهاية الموسم الجاري والذي يقود نادي الهلال حاليًا.

وأضافت الصحافة التركية أن رازفان مرشحًا للعمل مع والده ميرسيا لوشيسكو القريب من العمل كمستشار فني لنادي فناربخشة.

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وواصلت التقارير لتشير إلى أن موافقة ميرسيا على العمل في فناربخشة ستصنع تطورًا كبيرًا بالنادي الذي يُعاني بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة.

وواصلت الصحيفة لتشير إلى أن والد لوشيسكو في حال توصله إلى اتفاق مع فناربخشة سُيجري العديد من التعزيزات على رأسها مدرب الهلال الحالي.

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يُذكر أن نادي الهلال كان قد تعاقد مع لوشيسكو في صيف 2019 في عقد يمتد مع الفريق لمدة عامين، قادمًا من باوك اليوناني.