"فرحة لم تكتمل".. فليك يقلق جماهير برشلونة على دي يونج ويكشف كواليس لقائه مع تشافي!

جماهير النادي الكتالوني كانت قد تنفست الصعداء بشأن نجم الوسط الهولندي

تطرق المدرب هانزي فليك إلى ملفات عديدة تخص ناديه برشلونة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراته ضد إشبيلية في الدوري الإسباني.

وقال هانزي فليك عن إعلان حارسه فويتشيك شتشيسني استعداده للعب: "إنياكي بينيا سيلعب أمام إشبيلية ويوم الأربعاء (أمام بايرن ميونخ) لا يوجد سبب يجعله لا يلعب هاتين المباراتين، رغم سعادتي أن شتشيسني جاهز للعب".

وعن انتقادات رئيس برشلونة جوان لابورتا لجدولة بطولة دوري الأمم الأوروبية قال: "الاتحاد الأوروبي والفيفا عليهم أن يتحدثوا سويًا (فيما يتعلق بدوري الأمم) لا أستطيع تغيير الواقع، يجب على خبراء كرة القدم أن يجتمعوا ويقرروا ما ينبغي فعله للمستقبل".

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وعن ملف لامين يامال وحالته وإراحة المدرب لويس دي لا فوينتي في ثاني المباريات خلال التوقف الدولي: "المنتخب الإسباني لديه لاعبون جيدون جدًا، ليس من المشكلة أن يلعب لاعب آخر، وفي النهاية فعل المدرب (دي لا فوينتي) ما يريد، في النهاية كان قرارًا جيدًا من المدرب أن يريحه، وهو الآن جاهز".

وأثار فليك قلق أنصار البلوجرانا حيال حالة الهولندي الدولي فرينكي دي يونج العائد من الإصابة مؤخرًا حين قال: "لقد شعر ببعض الانزعاجات أمس، بدأ مع المجموعة اليوم ولكن تمت تنحيته للحفاظ عليه، أردت أن اشركه أساسيًا في الغد، لكننا سننتظر ونرى".

أما باقي المصابين فقال عنهم: "جافي من المحتمل أن يكون على مقاعد البدلاء وأحب مشاهدته وهو يتدرب. إنه يتمتع بتصرفات جيدة للغاية ويملك القدرة على اللعب في مركزي الوسط، وينطبق الشيء نفسه على فيرمين ومن المحتمل أن يكون قادرًا على اللعب. سيكون داني (أولمو) على مقاعد البدلاء لكننا سنركز أكثر على يوم الأربعاء".

أما عن لقائه الأخير مع مدرب برشلونة السابق تشافي هيرنانديز فقال: "لطالما كانت لدي علاقة جيدة مع تشافي، كتبنا من قبل لبعضنا البعض وتحدثنا، بعد تكريم إنييستا رأيت أن هذا وقت مناسب للاتصال به وتناول القهوة معه، كان لقاء جيدًا مع عائلته أيضًا، لا يسكن بعيدًا عن منزلي، باقي التفاصيل ستكون خاصة بيني وبينه".

وعن إمكانية حصول لاعبه أنسو فاتي على دقائق أكثر أمام إشبيلية قال: "من المحتمل أن يحصل أنسو فاتي على دقائق، الفكرة هو أنه يلعب رقم 11 وهناك رافينيا في هذا المركز، وهو يملك مستوى لا يصدق في الوقت الحالي".