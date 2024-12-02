"الأخبار الجيدة أن نوفمبر انتهى" .. فليك يعلق على تراجع برشلونة والجدل التحكيمي

الألماني يتحدث قبل موقعة مايوركا

تحدث مدرب برشلونة هانسي فليك في المؤتمر الصحفي للقاء مايوركا المقبل لناديه ضمن منافسات الدوري الإسباني، وعلق على الخسارة الأخيرة ضد لاس بالماس والجدل التحكيمي في اللقاء.

برشلونة واصل عثراته المحلية وسقط السبت ضد ضيفه الكناري بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة شهدت مطالبات من قبل البلوجرانا بركلة جزاء عقب سقوط باو كوبارسي بمنطقة الجزاء للخصم بالدقائق الأخيرة، ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وصرح المدرب الألماني قائلاً: "الأنباء الجيدة أن نوفمبر قد انتهى ونحن في ديسمبر الآن، الفريق يعطي الكثير ويصنع الفرص، الكثير حدث ضد لاس بالماس ولا أريد الدخول في التفاصيل حتى لا يقال أنني أبحث عن الأعذار".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأتبع: "لا أحب قول تلك الأمور (البحث عن أعذار)، كان يمكن أن نفوز وغداً نملك تلك الفرصة، لا أشعر بالقلق بسبب التحكيم ولا أكترث بخصوص ركلات الجزاء، إذا لعبنا جيداً سنفوز".

وأردف الألماني: "لم أقل إن الفريق يفتقد للروح القتالية، لقد استحوذنا وخلقنا فرصاً، رأيت باو وإينيغو يدافعان جيداً وبيدري يركض كثيراً، رافينيا أيضاً، أنا فقط أضرب المثال بهؤلاء ولكن الفريق ككل في حالة طيبة وروحه مرتفعة".

وحول لقطة رافينيا وفرينكي دي يونج وعدم إعطاء الأول شارة القيادة للهولندي مع دخوله للميدان ضد لاس بالماس: "لم ألاحظ الأمر وفي ألمانيا لا نفعل ذلك، لا أعرف ما حدث بالظبط ولا أظن أنه حدث لسبب معين".

برشلونة يتصدر حالياً ترتيب الليجا الإسبانية برصيد 34 نقطة، بفارق نقطة عن ملاحقه ريال مدريد الذي يحل ضيفاً على أتلتيك بيلباو منتصف الأسبوع، ولكن الملكي لعب 14 مباراة مقابل 15 للبلوجرانا.