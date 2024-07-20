فليك يصدم جماهير برشلونة: نحن في حاجة لمن يفوز لنا بالمباريات!

فليك يسعى لنقل برشلونة إلى مستوى آخر...

كشف هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، أن فريقه يحتاج إلى التعاقد مع لاعب يمكنه مساعدة الفريق الكتالوني، للفوز بالمباريات، ولكن هذا لا يمنع من امتلاك البلوجرانا، للعديد من المواهب الشابة.

وكان برشلونة، قد أعلن تعاقده مع فليك، لقيادة الفريق الكتالوني، في الموسم الجديد خلفًا لتشافي هيرنانديز، وبالفعل بدأ المدرب الألماني، مهامه مع فريقه الجديد في الفترة الاعدادية للموسم المقبل.

وقال فليك في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "علينا التعاقد مع لاعب يمكنه الفوز بالمباريات، ولكن الفريق لديه لاعبين شباب مميزين، يتوجب علينا مساعدتهم حتى يتمكنوا من التطور والتحسن".

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وتابع: "لقد شعرت منذ اليوم بالشغف الذي يكنه الجميع هنا، المشجعين والرئيس وكل العاملين هنا لديهم هذا الشغف نحو الفريق، هذا شيء كبير بالنسبة لنا نحن نريد أن نكون جزء من هذا النادي ونعيش الشغف والتفاني، نريد ان نقدم كل ما لدينا لنقل هذا الفريق إلى المستوى التالي".

وأضاف: "ما أشهده مع الفريق أمر لا يصدق الجميع يظهر الاحترام، لدي علاقة جيدة مع ديكو إنه يقوم بعمل رائع وأنا سعيد للغاية، نريد زيادة جودة الفريق وهذا الأكثر أهمية".