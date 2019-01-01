فليك يشيد ببواتينج ويؤكد أهمية تياجو في بايرن ميونخ

تصريحات مهمة..

أشاد هانزي فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، بلاعبه جيروم بواتينج، في الوقت الذي قدّم فيه ثناءً بالغًا لتياجو ألكنتارا، وذلك قبل مباراة النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ يحتل صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة وقد ضمن الوصول للدور ثمن النهائي، غير أن هذه المباراة لها أهمية في سبيل ضمان المركز الأول قبل الجولة الأخيرة مع توتنهام، والذي يأتي ثانيًا برصيد 7 نقاط.

فليك تحدث في المؤتمر الصحفي للمباراة وأشاد ببواتينج حيث قال "إنه تمرن بصورة جيدة للغاية خلال التوقف الدولي الأخير، إنه خيار بالنسبة لنا ولكنني لم أقرر من سيشارك غدًا.".

وكان بواتينج قد قاسى أيامًا صعبة خلال فترة تولي نيكو كوفاتش القيادة الفنية للعملاق البافاري، حيث كان حبيسًا لدكة البدلاء بصورة دائمة، وقد قالت الصحافة أنه كان من أحد المتآمرين ضد المدرب الكرواتي في أواخر أيامه.

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مساعد يواخيم لوف السابق أكمل حديثه وتطرق لتياجو ألكنتارا، فقال "لقد كان مصابًا ولكنهم تعافى، يمكنه المشاركة، إنه لاعب إذا احتجته في أي وقت فستجده، لديه جودة عالية والبايرن سعيد بأن يكون تياجو في قائمته.".

وأتم "كل الخيارات متاحة أمامي لمباراة الغد، بعض اللاعبين في حاجة إلى الإيقاع والبعض الآخر في حاجة إلى الراحة. الأكيد بالنسبة لنا أننا نُريد ضمان صدارة المجموعة.".

يذكر أن فليك يتولى القيادة الفنية لبايرن بصورة مؤقتة وحتى الشتاء بصورة مبدئية، وقد قاد بايرن لانتصارين برباعية في الدوري الألماني على بوروسيا دورتموند وفورتونا دوسلدورف، إلى جانب الفوز على أولمبياكوس بدوري الأبطال.