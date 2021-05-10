فليك يدرب منتخب ألمانيا بعد كأس أمم أوروبا

هانز فليك المدير الفني الحالي لبايرن ميونخ سيكون المدرب الجديد لمنتخب ألمانيا بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة في الصيف.

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم أن هانز فليك المدير الفني الحالي لنادي بايرن ميونخ سيكون هو المدرب الجديد لمنتخب ألمانيا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "Abendzeitung" والتي أكدت أن الاتحاد الألماني قد اتفق على كافة التفاصيل مع فليك من أجل تجربته الجديدة.

وأوضحت الصحيفة أن فليك سيتولى تدريب منتخب ألمانيا عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تقام في الصيف بين 12 مدينة.

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وكان فليك قد أعلن قبل أيام أن مشواره في بايرن ميونخ ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وهو الموسم الذي توج فيه الفريق بلقب الدوري الألماني الثاني للمدير الفني الذي جاء كمدرب مؤقت.

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم قبل عدة أسابيع عن رحيل يواخيم لوف عن تدريب الفريق بنهاية البطولة، بالاتفاق بين الاتحاد والمدرب.

وسيكون عقد فليك مع المنتخب الألماني لمدة ثلاثة سنوات، أي أنه سيحضر كأس العالم 2022 وتصفيات 2026 بالإضافة ليورو 2024.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ كان قد أعلن قبل أيام عن تولي يوليان ناجلسمان تدريب الفريق في الموسم المقبل خلفًا لهانز فليك.