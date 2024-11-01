فليك يحب ما يقدمه.. أراوخو يقترب من التجديد لبرشلونة!

أخبار سارة لجمهور برشلونة...

تسود حالة من التفاؤل داخل صفوف برشلونة، بشأن تجديد عقد مدافع الفريق رونالدو أراخو، في ظل الأنباء التي كانت انتشرت حول رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني.

وينتهي عقد أراخو مع برشلونة، في صيف 2025، وانتشرت أخبار في الصيف الماضي، عن رغبة اللاعب في الرحيل، وسط اهتمام من بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، إلا أن الوضع اختلف حاليًا.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن أراخو، كان منزعجًا في الموسم الماضي من الانتقادات داخل غرفة خلع الملابس، وعدم فاع مدربه السابق تشافي هيرنانديز عنه.

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وأشار التقرير إلى أن اللاعب صاحب الـ 25 عامًا، يريد الاستمرار داخل برشلونة، وأولويته هي البقاء داخل صفوف الفريق الكتالوني، ولكن في الوقت الحالي أوقف مع ممثليه المفاوضات لتجديد العقد حتى يتعافى من إصابته.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، إلى أن المدرب هانز فليك، أبدى اعجابه بقدرات المدافع الأوروجوياني، وكان قريبًا منه أثناء مرحلة العلاج، إذ يسعى المدرب الألماني، إلى أن يكون أراخو، أحد عناصره الأساسية في خط الدفاع بعد تعافيه من إصابته.