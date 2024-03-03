فليك يتراجع في قائمة أولويات برشلونة .. الكشف عن البديل المنتظر لتشافي

أسهم فليك تتراجع في برشلونة...

منذ أن أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، الرحيل عن تدريب الفريق الكتالوني، بنهاية الموسم الحالي، وبدأت إدارة البلوجرانا في البحث عن مدرب جديد لخلافته.

وارتبط برشلونة، بالعديد من الأسماء لتولي مهمة تدريب الفريق في الموسم المقبل، بعد رحيل تشافي، ومن بين تلك الأسماء هانسي فليك، المدير الفني الأسبق لبايرن ميونخ، إلا أن الساعات الأخيرة شهدت تطورات حول تلك الأنباء.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن التعاقد مع فليك لا يمثل أولوية لبرشلونة في الوقت الحالي، بل يستهدف الفريق الكتالوني التعاقد مع جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا.

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وأفاد التقرير إلى أن إدارة برشلونة، ستتواصل مع المدرب الشاب لمعرفة رأيه في فكرة تدريب الفريق الكتالوني، في الموسم القادم عقب نهاية بطولة يورو 2024، وما هي شروطه لقبول العرض.

وكشف التقرير عن إعجاب إدارة برشلونة، بالمدرب صاحب الـ 36 عامًا بعد المستويات التي قدمها مع لايبزيج وبايرن ميونخ، وحاليًا المنتخب الألماني، وتعتقد الإدارة أن ناجلسمان سيكون هو الحل الأمثل للتعامل مع لاعبي الفريق الشباب.