فليك يُبشِّر جماهير بايرن ميونخ بتجديد عقد نجم آخر بعد مولر

القرار الآن بات في يده فقط..

أبدى هانزي فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، سعادته بتجديد عقد توماس مولر مع ناديه، في الوقت الذي أكد فيه على أن المفاوضات سارية في هذه الأثناء بين الإدارة البافارية ومانويل نوير لتمديد إقامته في أليانز آرينا.

وعلى الرغم من أن مولر كان محل انتقادات كبيرة في بداية هذا الموسم والموسم الماضي بعد تراجع مستواه، إلا أن الدولي الألماني عاش طفرة كبيرة منذ تولي فليك مقاليد الإدارة الفنية لبايرن ميونخ في نوفمبر الماضي.

الحالة الفنية التي عاشها مولر كانت كافية لتقوم إدارة كارل هاينز رومينيجه بتمديد عقده حتى 2023، في خطوة أتت بعد أيام قليلة من تنصيب فليك مدربًا دائمًا حتى 2022 في عملاق بافاريا.

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وخلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت قال فليك "أنا سعيد للغاية بأن توماس قد جدد عقده، وبالطبع سعيد بتمديد عقدي أيضًا، الآن يمكننا أن نعمل في السنوات المقبلة مع فريقي التدريبي بالكامل.".

كما أضاف "أعرف نوير منذ مدة طويلة والعلاقة بيننا جيدة وقائمة على الاحترام، التجديد قرار يرجع له حاليًا، إنه على دراية بما يعنيه لبايرن ميونخ، أنا والنادي سنكون في غاية السعادة إذا قرر التمديد.".

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"قرار التمديد هو يتعلق باللاعب نفسه، شرحت ما هي أهمية نوير وكذلك ألابا وتياجو، لقد مروا جميعًا بتطور هائل في الستة أشهر الأخيرة وأدرك النادي ذلك جيدًا، آمل أن تسير الأمور على الطريق الصحيح."

كما تطرق مساعد يواخيم لوف السابق للحديث حول عدد من القضايا المختلفة، كان أولها عن ما لديه من حق الفيتو فيما يتعلق بسوق الانتقالات، فقال "إنه حق طبيعي جدًا، هذا كان الحال أيضًا مع المدربين الذين كانوا هُنا قبلي.".

"بالطبع، نحن حاليًا نخطط لمستقبل الفريق ونتناقش سويًا، ولكن هذا أمر داخلي كما ينبغي أن يكون دائمًا. علينا أن ننتظر ونرى ما ستسفر عنه الأيام المقبلة."

يذكر أن مولر هو أول لاعب بافاري ممن ينتهي عقدهم في 2021 يُجدد تعاقده مع كتيبة فليك، حيث يظل مستقبل ألابا وتياجو ونوير ومعهم خافي مارتينيز والحارس البديل سفِن أولرايش على المحك في هذه الأثناء.