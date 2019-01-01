فليك: لايبزيج أقوى المرشحين وهذه خطتنا الشتوية

مدرب ميونخ يحدد أقوى المرشحين للذهاب بعيدًا في البوندسليجا هذا الموسم

أعطى مدرب بايرن ميونخ هانز فليك تلميحات لا لبس فيها، لإمكانية تعاقد الإدارة مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الشتوية.

وفي الوقت ذاته، ادعى أن العملاق البافاري سيجد صعوبة بالغة في منافسة لايبزيج على صدارة الدوري الألماني، وذلك بعدما أنهى حامل اللقب في آخر سبع سنوات، النصف الأول من الموسم في المركز الثالث.

وقال لصحيفة "كيكر" الألمانية "من بين كل منافسينا، أرى أن لايبزيج لديه أكبر إمكانات وأكثر خيارات، إذ يملك الفريق تشكيلة متوازنة، ومن المهم أن يكون البدلاء على نفس مستوى وجودة الأساسيين".

في نفس السياق، رفض تهميش الفرق المنافسة الأخرى، بقوله "صحيح لايبزيج يمتلك مميزات كثيرة، لكن من الصعب الاستهانة بالمنافسين الآخرين مثل بوروسيا دورتموند، بوروسيا مونشنجلادباخ، شالكه وبايرن ليفركوزن".

وعن خططه الشتوية، أشار إلى أنه يبحث عن تعزيزات في الدفاع، لكن بحسب تعبيره "الشيء المهم تقليص فارق النقاط الأربع مع المتصدر".

وبخصوص دافيد آلابا الذي يخوض موسمه الحالي عشر مع النادي "في الوقت الذي يتطور فيه، هو حاليًا قائد الدفاع، وأنا راضٍ عما يقدمه، وهو مؤثر للغاية في مركزه الحالي –جناح أيسر-".

تجدر الإشارة إلى أنه بعد عودة البايرن من العطلة الشتوية، سيخوض مواجهتين ضد هرتا برلين ثم شالكه، قبل أن يصطدم بالمتصدر في التاسع من فبراير.