فليك: كنا على قدر التوقعات والأمور لم تنتهِ بعد

أبرز ما قاله هانسي فليك المدير الفني لنادي بايرن ميونخ عقب الفوز على لاتسيو

قال هانسي فليك المدير الفني لنادي بايرن ميونخ إن لاعبي فريقه جميعًا كانوا على قدر التوقعات في مباراة اليوم أمام لاتسيو مؤكدًا أن العمل الذي قاموا به كان مثاليًا.

واقترب فريق بايرن ميونخ، من التأهل إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على مضيفه لاتسيو بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد في ذهاب دور الستة عشر.

وعقب المباراة، أشاد المدير الفني الألماني بالعمل الكبير للاعبيه مؤكدًا أن الفوز بهذه النتيجة جاء نتيجة لعمل متواصل من ناحية، ومن كون الجميع على قدر التوقعات والمسؤولية من ناحية أخرى.

وأضاف في تصريحاته لشبكة سكاي: "لقد كان الجميع على قدر التوقعات، وكان أداء الفريق جيدًا للغاية والجميع مارس الضغط في كل أرجاء الملعب، الأداء كان رائعًا بالإضافة إلى النتيجة بكل تأكيد"

وتابع: "الجميع امتلك الإرادة للقيام بشيء خاص منذ البداية وهذا كان واضحًا أمام الجميع، لذلك كان الفوز مستحقًا وبجدارة، أنا سعيد جدًا بما تحقق اليوم".

وحول التأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا التي يحمل بايرن ميونخ لقبها قال فليك: "لم ينتهِ كل شيء بالطبع فهناك مباراة إياب، ولكن يمكن القول إننا اتخذنا خطوة عملاقة نحو الدور ربع النهائي".

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الجدير بالذكر أن بايرن ميونخ قد حقق الفوز اليوم خارج قواعده في العاصمة الإيطالية روما، أي أنه سيدخل مواجهة الإياب على ملعبه أليانز أرينا وهو في وضع مريح للغاية.