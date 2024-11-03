فليك ساخرًا: سنلعب بستة لاعبين وسط في برشلونة!

فليك يريد ستة لاعبين لوسط برشلونة...

أبدى هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، سعادته باستعادة لاعبي خط وسط فريقه بعد تعافيهم من الإصابات المختلفة التي لاحقتهم في الفترة الماضية، ومشاركتهم مؤخرًا، وكان آخر تلك المشاركات أمام إسبانيول، مساء اليوم الأحد.

وكان برشلونة، قد حقق فوزًا بثلاثة أهداف مقابل هدف، على إسبانيول في ديربي كتالونيا، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني، والتي جمعت بينهما على ملعب مونتجويك.

وقال فليك في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لست خائفًا من أي شيء أو أي شخص، نحن نعد ونجهز كل شيء بأفضل ما في وسعنا، وأثق في فريقي، إنهم دائمًا ما يعطون 100% من مستواهم، وجماهيرنا سعيدة برؤيتهم على هذا النحو، نريد أن نستمر".

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وأشاد فليك، بحارس مرمى فريقه، وقال عنه: "في كرة القدم الحديثة نحتاج إلى لاعبين جريئين، ودائمًا ما يكون حارس المرمى هو مفتاح الفريق، نحن سعداء بمستوى الحارس بينيا".

وعن عودة المصابين إلى خط الوسط في الفريق الكتالوني، قال المدرب الألماني، ضاحكًا: "في الفترة القادمة سألعب بستة لاعبين في خط الوسط، إنه أمر جيد بالنسبة لي".

وتابع: "لقد تحسن كاسادو كثيرًا، إنه أمر لا يصدق أنا سعيد جدًا من اجله، إنه يهاجم بطريقة جيدة، ويدافع بطريقة جيدة، من الرابع أن نرى كيف يتطور اللاعب، كما أننا سعداء بعودة داني أولمو، نحن حققنا الفوز جزئيًا بفضله اليوم".