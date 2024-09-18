فليك يتمسك بحقه في استعادة دوري الأبطال .. ونجم برشلونة يدعم الإضراب علنًا!

المدرب الألماني يشتكي من غياب أولمو

أكد الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة، جاهزية فريقه لنقل انتصاراته المحلية إلى دوري أبطال أوروبا، عندما يحل ضيفًا على موناكو الفرنسي، غدًا الخميس في الجولة الأولى من مرحلة الدوري.

وقال هانز فليك في المؤتمر الصحفي: "حتى الآن تسير الأمور بشكل جيد في برشلونة. عندما وصلت، رأيت أن الفريق يضم لاعبين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عامًا، ومن ثم وصل اللاعبون الدوليون وتحسنت الجودة".

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وأضاف: "خضنا مباراة عالية الجودة أمام جيرونا، وسنواجه غدًا منافسًا قويًا للغاية، هذا فقط ما يمكنني قوله، هناك وضع جديد بدوري أبطال أوروبا الجديد ونحن نبدأ أفضل مسابقة في العالم بكل حماس".

وتابع فليك: "نعم قلت إن علينا الفوز بدوري أبطال أوروبا، هذا حال الأندية الكبيرة تريد الفوز بجميع الألقاب. نحن نلعب على أعلى مستوى وعلينا أن نكون مستعدين للعب ضد الأفضل، إذا لم تكن في حالة تركيز بنسبة 100%، فلن يكون لك مكان في هذه المسابقة".

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وأردف: "إصابة أولمو؟ من الصعب دائمًا العثور على بديل للاعب مثله. يتمتع داني بالجودة، ويمكنه تسجيل الأهداف وتمريراته مؤثرة. علينا أن نقبل ذلك وسنحاول أن ندفع بشخص آخر حتى نتمكن من الاستمرار في اللعب على نفس المستوى، لقد فعلنا ذلك في المباراتين الأخيرتين".

وفي نفس المؤتمر، تحدث جوليس كوندي، ظهير برشلونة قائلًا: "الفريق يفهم ما يريده المدرب جيدًا، هناك ديناميكية جديدة. الجميع يقوم بعمله بشكل جيد للغاية. طريقة لعب فليك تسمح لنا بتسجيل المزيد من الأهداف والسيطرة على المباراة بشكل أكبر".

وتطرق للحديث عن دعوات إضراب اللاعبين بسبب زيادة عدد المباريات من قبل الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم، موضحًا: "يجب أن نوحد أصواتنا، لقد قالها اللاعبون والمدربون.. سيأتي الوقت للإضراب لأنه الطريقة الوحيدة لأولئك الذين يقررون الاستماع إلى صوتنا".

وختم: "مع كأس العالم للأندية سيزيد عدد المباريات إلى 70 مباراة للفريق الواحد في الموسم، ذلك معناه وقت أقل للراحة وبالتالي مزيد من الإصابات ستحدث".