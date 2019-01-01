فليك: توتنهام وسيلة لكي أستمر في بايرن ميونخ لنهاية الموسم

مولر يؤكد ضرورة الانتصار أيضًا..

شدد هانزي فليك، المدير الفني المؤقت لبايرن ميونخ، على ضرورة تحقيق الانتصار أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا، واعتبر أن هذا الفوز سيكون هامًا في سبيل استمراره على رأس القيادة الفنية للفريق البافاري حتى نهاية الموسم.

فليك حلّ بديلًا لنيكو كوفاتش بصورة مؤقتة، وبعد الأداء المميز الذي ظهر به بايرن تحت ولايته قرر النادي أن يستمر حتى العطلة الشتوية، ثم برزت أنباء عن احتمالية بقائه في منصبه حتى نهاية الموسم على أن يتحول لمساعد للمدرب الجديد في الموسم المقبل.

لكن منذ ذلك الحين وقد تلقى بايرن ميونخ هزيمتين مفاجئتين في الدوري الألماني، الأولى كانت على يد باير ليفركوزن بهدفين مقابل هدف في الأليانز آرينا، والثانية كانت يوم السبت الماضي من بوروسيا مونشنجلادباخ المتصدر بهدفين لهدف في بوروسيا بارك.

الهزيمتان قللا من حظوظ فليك في الاستمرار هذا الموسم، والمدرب نفسه اعترف أن عليه أن ينتصر بالمباريات المقبلة حتى يحظى بثقة الإدارة، حيث قال "نعم، إذا ما أردت الاستمرار هنا، فيجب أن أفوز بالمباريات المقبلة بطريقة أو بأخرى.".

كما أضاف "يتبقى لنا أربع مباريات على العطلة الشتوية وكل شيء وارد، سنجلس مع المسؤولين بعد مباراة فولفسبورج الأخيرة لنرى ماذا سيحدث في يناير.".

"هزيمتنا أمام مونشنجلادباخ كانت مزعجة حقًا. نمتلك لاعبين بمقدورهم أن يسجلوا، ليفاندوفسكي لاعب مهم بالنسبة لنا ولكن لا نعتمد عليه وحده."

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في الوقت نفسه، فقد تحدث توماس مولر وأكد هو الآخر على أهمية الفوز في مباراة توتنهام، حيث قال "نريد أن نستعيد نغمة الانتصارات حتى نستمتع بجني ثمار العمل الشاق الذي قمنا به في المباراتين السابقتين رغم الهزيمة.".

واستطرد "أعتقد أن الجميع يتفق أننا قدّمنا مباراتين لائقتين على الرغم من النتيجة، نريد أن نحصل على المكافأة بالفوز على توتنهام ومن ثم نستعيد الثقة في البوندسليجا.".

الجدير بالذكر أن بايرن ميونخ قد ضمن التأهل إلى ثمن النهائي وهو في صدارة ترتيب المجموعة بعد حصده النقاط الكاملة للمجموعة بعد مرور 5 جولات، ويسعى لأن يُحقق انجازًا فريدًا من نوعه بالفوز على السبيرز ومن ثم تحقيق 18 نقطة من 18 نقطة بدور المجموعات.