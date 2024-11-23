فليك: برشلونة كان سيئًا طوال المباراة.. وكوندي يعترف بخطأه

فليك غير راضٍ عن برشلونة...

اعترف جول كوندي، مدافع برشلونة، بالخطأ الذي ارتكبه في مباراة فريقه أمام سيلتا فيجو، بالدوري الإسباني، بينما يرى هانز فليك، المدير الفني للفريق الكتالوني، أن فريقه كان سيئًا طيلة المباراة.

وسقط برشلونة، في فخ التعادل أمام سيلتا فيجو، بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني، بعدما كان الفريق الكتالوني متقدمًا، بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 84.

وتحدث المدرب فليك لشبكة "DAZN" عقب المباراة وقال: "لم نكن سيئين في 10 دقائق فقط، بل كان برشلونة سيئًا طيلة المباراة".

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وحصل مارك كاسادو، لاعب برشلونة، على بطاقة حمراء في الدقيقة 84، نتيجة الإنذار الثاني، وعند سؤال المدرب الألماني عن سبب عدم استبدال اللاعب قبل الطرد قال: "لا يمكن استبدال لاعب بعد حصوله على بطاقة صفراء، لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء اليوم، وافتقدنا للثقة".

وعند سؤاله عن رأيه في عدم حصول جيرارد مارتين، لاعب برشلونة، على بطاقة صفراء ثانية قال: "هذه ليست وظيفتي".

ومن جانبه قال، كوندي: " لم أقدم مباراة جيدة افتقدت للتركيز، الخطأ الذي ارتكبته كان فادحًا وكلفنا الكثير، أتحمل المسؤولية، ونتيجة اليوم جزء من سببها هذا الخطأ".

وارتفع رصيد برشلونة، إلى النقطة 34 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وبفارق خمس نقاط عن أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثاني، بينما يأتي ريال مدريد، في المركز الثالث برصيد 27 نقطة بعد لعب 12 مباراة.