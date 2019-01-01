فليك يرفض انتقاد لاعبي بايرن بعد خسارة ليفركوزن

الخسارة الأولى لفليك

علق هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ، على خسارة الفريق للمرة الأولى تحت قيادته، وذلك مساء السبت من باير ليفركوزن لحساب البونسدليجا.

وحقق ليفركوزن انتصاراً بنتيجة هدفين مقابل واحد بفضل نجمه ليون بيلي في اللقاء الذي لُعب على ملعب "أليانز" في ميونخ.

وقال فليك في المؤتمر بعد اللقاء: "لا يمكن أن أنتقد الأداء، الفريق لعب جيداً والجميع حاول الفوز، من المزعج أن لا نأخذ أي نقاط من تلك المباراة".

وواصل: "فقدنا التركيز مرتين بالشوط الأول، لا يمكن لوم الفريق بسبب الالتزام والرغبة، ولكن كان هناك استهتار أمام المرمى".

واتفق نجم بايرن توماس مولر مع مدربه في تصريحات مع "سكاي": "لو فزنا بأربعة أو خمسة أهداف لم يكن أحد ليقول إننا لم نستحق ذلك، اليوم لعبنا مع فريق سريع وفعال، خصوصاً بالشوط الأول".

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كذلك بيتر بوش، مدرب ليفركوزن، أكد على الحظ الذي ساند فريقه: "سعيد بالنتيجة، ولكن الحظ ساندنا، في أيام أخرى حظينا بفرص أفضل، اليوم كنا في غاية الحظ".

وتراجع بايرن ميونخ للترتيب الرابع في سلم ترتيب البوندسليجا، بينما تقدم ليفركوزن للمرتبة السابعة، بانتظار باقي لقاءات الجولة.