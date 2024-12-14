فليك: ربما أحتاج للعمل على تحسين سلوكي وهذا موقف أراوخو من مواجهة ليجانيس!

المدرب الألماني سيقضي عقوبة الإيقاف لمدة مباراتين

كشف هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، عن موقف اللاعبين المصابين بالفريق، قبل مواجهة ليجانيس، غدًا، الأحد، في الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني.

المدرب الألماني ظهر في المؤتمر الصحفي لمباراة ليجانيس، بعد بضعة أيام من الفوز على بوروسيا دورتموند 3/2 في الجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا، ليتطرق إلى الحالة البدنية لرافينيا ورونالد أراوخو وباقي اللاعبين.

وقال فليك عن موقف رافينيا بعد إصابته الأخيرة ضد دورتموند:"لقد عمل بالكثير من الطاقة الإيجابية في الأيام الماضية، لم نتخذ القرار النهائي لكني سأتحدث معه قبل حسم الموقف غدًا".

وعن عودة رونالد أراوخو:"الخطة هي أن يكون قادرًا على اللعب لبضع دقائق، لا أعرف ما إذا كان سيبدأ أساسيًا ضد ليجانيس أم لا، ربما سيكون في التشكيل الأساسي لكننا نريد ظهوره بشكل عام".

وأما بالنسبة لفرينكي دي يونج:"أقول للاعبين دائمًا إننا لا أفكر في أفراد بعينهم، لقد جاء إلى دورتموند وفزنا بنقاط مهمة، شاهدنا كيف احتفل الجميع به، الأمر لا يتعلق بحمايته لأنه يعرف ما يجب عليه فعله، لكننا يجب أن ندعم جميع اللاعبين لتقديم أعلى مستوى ممكن".

وعن العقوبة التي تعرض لها بالإيقاف لمدة مباراتين:"لم يكن رد فعلي جيدًا، هذا واضح، حاولت التحدث مع فرينكي، كان هناك شيئًا ما بين إينيجو مارتينيز وفيتور روكي، لا أريد أن أشتكي من الحكام، ولا أرغب في إضاعة طاقتي على هذا الشيء الذي لا يمكن تغييره، علينا تقبل القرارات مهما كانت قاسية، وربما أحتاج للعمل على سلوكي، فلسفتنا هي أن نفعل ما يمكننا القيام به ويمكن أيضًا للحكام أن يتحسنوا، نحن بشر جميعًا ونرتكب الأخطاء".

ظهور مساعده ماركوس سورج بدلًا منه خلال مباراة ليجانيس بسبب الإيقاف:"لدينا درجة جيدة من التواصل، يتمتع بالكثير من الخبرة ويقوم بعمله على أكمل وجه، هو يعلم الكثير عن كرة القدم وأنا أثق به وبجودته".

وعن المداورة ضد ليجانيس:"المباراة ستكون غدًا، نحن لا نفكر كثيرًا في أتلتيكو مدريد، المشكلة تكمن في اختيار نفس الفريق وصعوبة المنافس، لا بأس في القيام بالمداورة لكننا لم نقرر حتى الآن".

يذكر أن برشلونة يلعب غدًا أمام ليجانيس، وهو في المركز الأول بجدول الدوري الإسباني بـ38 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الثاني و3 عن أتلتيكو صاحب المركز الثالث.