فليعترف النصر وقائده كريستيانو رونالدو .. الهلال فارق بسنين ضوئية حقًا!

الزعيم هزم العالمي بثنائية نظيفة، رغم معاناته، فهل يعترف النصراويون بما أكده سامي الجابر من قبل؟

shahid

"لو لم يستغل النصر هذه الفرصة لإسقاط الهلال، متى سيفعل؟!"، قالها بالأمس أحد الإعلاميين تعليقًا على ديربي الرياض، بنبرة أراد بها التقليل من العالمي، وكونه لا ينتصر في الديربي إلا لو كان منافسه يعاني..

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وفي المقابل، كان النصراويون يسخرون من الخصم بعدما أعلن تشكيله ونزل بقوته الضاربة، دون إراحة لاعبيه لنهائي دوري أبطال آسيا.

الآن نقول: "الرياض زرقاء"، فالزعيم في عز معاناته من ضغط المباريات والغيابات، أسقط العالمي بثنائية نظيفة، وأهدر الكثير من الفرص بسوء الإنهاء تارة، وتارةً بتألق نواف العقيدي؛ حارس مرمى الأصفر.

تعلمون أيها النصراويين ما هي آفتكم؟، السخرية و"الطقطقة" قبيل المباريات بدلًا من احترام الغريم التقليدي، خاصةً وأن التاريخ ينصف الزعيم بشكل كبير!

نتحدث عن خطوط العالمي المتباعدة أم عن الدفاع الكارثي البطيء في وجود عبد الإله العمري؟، أو ربما يمكننا أن نتحدث عن مجازفة المدرب الكرواتي دينكو باللعب بالثنائي عبد المجيد الصليهم ولويس جوستافو في وسط الملعب وكلاهما لا يجيد الأدوار الدفاعية، ويجوز لنا أيضًا الحديث عن انعزال كريستيانو رونالدو أندرسون تاليسكا عن باقي الفريق سواء في إمكانياتهما أو حتى داخل الملعب، إذ يتطلب منهم الصناعة والتسجيل، وها هما لا صنعا ولا سجلا!

على الجانب الآخر، الهلال الذي يخوض مباراة كل ثلاثة أيام، ويعاني لاعبوه من إجهاد غير مسبوق، قدموا مجهودًا بدنيًا رائعًا في المباراة بجانب الجانب الفني، وظهروا وكأنهم عائدون من فترة راحة.

تريد تلخيصًا للمباراة؟، يكفي أن أُعلمك أن جمهور النصر بدأ مغادرة الاستاد منذ الدقيقة 61 بعد استقبال فريقهم الهدف الثاني!

في كل مرة يراهنون على سقوط الهلال وإسقاطه، لكنه دائمًا في الموعد، لا يمكن أن يخذل جماهيره، الآن صدقتم مقولة أسطورة الكرة السعودية سامي الجابر: "بين الهلال والنصر سنين ضوئية؟"، أعتقد صدّقتم!

الوحيد الذي ربما لم يصدق بعد هو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بحكم أن هذا أول ديربي له أمام الهلال، لكن مؤكدًا أن الشكوك بدأت تدخل قلبه، فكيف للهلال المنهار بدنيًا أن يظهر متماسكًا بهذه الصورة في الديربي؟، يكفيه أن يرتدي القميص الأزرق، كي يعلم سر "روح الفانلة الزرقاء".

Shahid