فليعترف العالميون .. كرة القدم لا تحب النصر!

منذ نوفمبر 2020، قررت كرة القدم أن تعاقب العالمي، ليس أمام الهلال فقط..

حتمًا سيرفض النصراويون الاعتراف، لكن هو أمر واقع أصبح فريقهم يعيشه حاليًا، بل ومنذ عامين ولا تزال الكرّة مستمرة..

العالمي خرج بنقطة تعادل صعبة للغاية اليوم الإثنين، في ديربي الرياض، أمام الهلال، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

Shahid

من بعيد يظهر أن التعادل نتيجة منطقية في مثل هذه المباريات، لكن على أرض الواقع، هناك سؤال لا بد من طرحه: متى ينتصر العالمي على الزعيم؟، أي فرصة أفضل من هذه التي سنحت له اليوم؟!

الهلال دخل المباراة وسط غياب عدد من اللاعبين الأساسيين سواء ياسر الشهراني أو سلمان الفرج أو علي البليهي وغيرهم، بجانب سقوط الثنائي محمد البريك وأندريه كاريلو خلال المباراة، اضطرار الزعيم لإجراء تغييرين اضطراريين.

والغريب أن العالمي ظهر بصورة متواضعة في شوط المباراة الأول، قبل أن يستفيق ويتمكن من مجاراة الأزرق في شوط المباراة الثاني.

لكن دعك من ظروف الزعيم، الأمر الأكثر غرابة هو ما يعانيه النصر على ملعب مرسول بارك منذ أن حصل على حق الانتفاع به في نوفمبر 2020، ليس فقط في الديربي، إنما في كافة المباريات الكبيرة سواء ديربي أو كلاسيكو، فإن لم يحالف فريق الحظ على ملعبه، كيف يجده خارجه!

أمام الهلال، خاض العالمي على ملعب مرسول بارك خمس مباريات، فاز في واحدة وتعادل في ثانية، فيما خسر ثلاث مباريات، تسببت في وداعه لدوري الأبطال 2021 من دور قبل النهائي، ووداعه لمنافسات كأس الملك 2021 من دور ربع النهائي، فيما كانت الهزيمة الثالثة في الدوري، لكنها ثقيلة برباعية نظيفة.

أما أمام الاتحاد، فلعب النصر ثلاث مباريات على مرسول بارك، خسر مباراتين وتعادل في الثالثة، جميعها في الدوري، رغم أن العميد كان يعاني من ظروف صعبة.

بينما أمام الأهلي، الذي هبط لدوري يلو وظل لموسمين يعاني من ظروف صعبة، التقى بالنصر على مرسول بارك منذ نوفمبر 2020، في مباراتين، هُزم العالمي في واحدة وتعادل في الثانية.

وأخيرًا، أمام الشباب، لعب مباراتين، خسر واحدة بهزيمة ثقيلة برباعية، وفاز في الثانية 4-2.