فليظلم الحكام الأهلي كما يُريدون .. الراقي واجه الفتح بـ13 لاعبًا!

الأهلي كان في الموعد على الرغم من النقص العددي

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على الرغم من الصدمة التي تلقاها الأهلي في الدقائق الأول في مباراته أمام الفتح، بطرد مدافعه البرازيلي روجير إيبانيز، إلا أنه تبين أن الراقي كان يلعب بـ13 لاعبًا وليس 11 كما هو معتاد!

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الأهلي تعادل أمام الفتح بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 22 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، باللقاء الذي أقيم على ملعب الجوهرة المشعة.

وعلى الرغم من هذا التعادل، إلا أن الأهلي قدم واحدة من أفضل مبارياته خلال الموسم الحالي، حيث أثبت لاعبيه على أنهم قادرون على تحقيق أهداف ناديهم.

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الأهلي يمتلك 13 لاعبًا!

من شاهد مباراة الأهلي والفتح، شاهد جيدًا أن الراقي كان يلعب بـ11 لاعبًا داخل الملعب، ومدرب كاد أن يُشارك مع اللاعبين، بالإضافة إلى ما قامت به الجماهير من مساندة جبارة.

الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي، لعب دورًا كبيرًا حيث استطاع أن يضغط بكل قوته على حكام المباراة، بالإضافة إلى أنه لم يجلس دقيقة واحدة على مقاعد البدلاء، كان دائمًا ما يوجه اللاعبين.

وأما عن جمهور الأهلي، فحدث ولا حرج، تواجد بأعداد كبيرة جدًا في ملعب الجوهرة المشعة، من أجل مساندة نجوم الراقي، ونجحوا منذ أول دقيقة إلى آخر لحظة في بث روح الحماس بين اللاعبين، فوجدنا اللاعبين يقدمون مجهودًا مضاعفًا.

ولذلك وجدنا أن الأهلي خاصة في الشوط الثاني كأنه يلعب مكتمل الصفوف، وذلك في ظل المساندة المستمرة من جانب المدرب يايسله وجمهور الراقي اللذان كانا عند الموعد، على الرغم من الاعتراضات المستمرة على القرارات التحكيمية التي بدأت بطرد إيبانيز، واستمرت إلى نهاية المباراة.

ماكسيمين صفقة لن تتكرر!

يواصل النجم الفرنسي آلان سان ماكسيمين تقديم أفضل مستوياته رفقة النادي الأهلي، منذ أن انضم إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ماكسيمين كان هو مصدر الخطورة الأكبر للنادي الأهلي على مرمى الفتح، حيث نجح في تسجيل هدف تاريخي ورائع، تعادل به للراقي في مرمى النموذجي.

وفرض ماكسيمين نفسه ليكون من أنجح الصفقات التي أبرمها النادي الأهلي خلال السنوات الماضية، ومن الصعب أن يُكرر مثل هذه الصفقة مستقبلًا.

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