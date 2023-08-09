"فليبق لوكاكو في ميلان لأننا لا نريد حارسًا ثانيًا!".. جماهير يوفنتوس تدمّر البلجيكي!

في إيطاليا تبدو الأمور محسومة بشأن انضمام لوكاكو إلى يوفنتوس.. ولكن!

يقترب مهاجم إنتر ميلان السابق روميلو لوكاكو من الانتقال إلى يوفنتوس من تشيلسي مع الموافقة بالفعل على الشروط الشخصية مع البيانكونيري وسيوقع صفقة لمدة ثلاث سنوات، مع خيار لمدة عام إضافي.

ومع ذلك ، تلقى لوكاكو تحذيرًا شديد اللهجة من "ألتراس يوفنتوس" حيث رفعوا لافتة خارج ملعب أليانز تقول: "لوكاكو يبقى في ميلان، لدينا بالفعل حارس مرمى ثان".

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هذه الكلمات تشير إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بين إنتر ويوفنتوس عندما منع لوكاكو عن غير قصد ضربة رأسية من زميله في إنتر فيديريكو دي ماركو ضمنت فوز مانشستر سيتي باللقب، ذهبت الفرصة الذهبية للتعادل آنذاك وخسر النيراتزوري 1-0 في اسطنبول.

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إذا انتقل لوكاكو بالفعل إلى يوفنتوس هذا الصيف، فقد يتلقى المهاجم استقبالًا عدائيًا من الجماهير، الذين احتجوا أيضًا على وصوله المحتمل الشهر الماضي.