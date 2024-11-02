فيديو | مارسيلو يشتبك مع مدربه ويجبره على منعه من النزول أمام جريميو

لحظات مظلمة للنجم البرازيلي في بلاده

يعيش المدافع البرازيلي مارسيلو، أحد أسوأ فتراته الكروية مع فلومينينسي، بعدما دخل في اشتباك مع مدربه قبل لحظات من دخول الملعب في إحدى مباريات الدوري المحلي.

نجم ريال مدريد السابق كان بطل المباراة التي جمعت فريقه بجريميو في الدوري البرازيلي، ولكن دون أن يشارك، وذلك بسبب اللقطة المُحرجة التي جمعته بمانو مينيزيس مدرب فلومينينسي.

وشوهد مارسيلو وهو يستعد للمشاركة في الدقيقة 45 من الشوط الثاني، ولكنه دخل في محادثة قصيرة مع مدربه، ويبدو أن كلماته لم تعجب الأخير، ليقوم بدفعه وأمره بالعودة إلى دكة البدلاء وعدم النزول إلى أرض الملعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال مينيزيس عن هذه الواقعة بعد المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2:"كنت سأشرك مارسيلو لكنه قال شيئًا ما لم يعجبني، لذلك غيرت رأيي وقررت إشراك كينيدي بدلًا منه".

ولا يعيش مارسيلو البالغ من العمر 36 سنة أفضل فتراته الكروية مع فلومينينسي، وذلك بسبب عدم مشاركته بانتظام مع الفريق وتراجع دوره في الفترة الأخيرة، وسط حديث مستمر عن رحيله بعد انتهاء عقده مع النادي في 31 ديسمبر.

وهو ما يعني أن اللاعب لن يشارك في كأس العالم للأندية 2025 إلى جانب ناديه السابق ريال مدريد، باعتبار فلومينينسي بطلًا لكوبا ليبرتادوريس لعام 2023، وسيكون عليه البحث عن فريق جديد بالميركاتو الشتوي القادم.