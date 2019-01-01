فلورنتينو، مستقبل خط وسط البرتغال

ثبت اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا أقدامه مع الفريق الأول لبنفيكا المتوج بلقب الدوري في مارس، وبات مستعدًا لخطوة أكبر نحو أحد عمالقة أوروبا

ليس كل اللاعبين الشباب يجذبون الأنظار بمهاراتهم وأهدافهم فقط، بل يمكن بفضل قوتهم الدفاعية وفي استخلاص الكرات.

كان فلورنتينو، لاعب خط الوسط الدفاعي البالغ من العمر 20 عامًا والذي افتك مركزه في الفريق الأول لبنفيكا الحاصل على لقب الدوري البرتغالي في شهر مارس الماضي، يلعب في مركز الظهير الأيمن عندما ضمه النادي البرتغالي قبل 10 سنوات.

يقول جونكالو بيكسيجا، مسؤول التعاقدات السابق في بنفيكا لموقع جول «بالنسبة لي أول شيء لفت انتباهي هو نضجه. كان يلعب كما لو كان خبيرًا، تفطنه بمركزه والطريقة التي كان يكسب بها الكرات كلها كانت أمور رائعة وتميزه. كان يقرأ المباراة بشكل غير طبيعي بالنسبة لصبي يبلغ من العمر 10 سنوات، ليس من السهل العثور على كل هذه الصفات في لاعب في هذه السن».

أضاف بيكسيجا «عندما لعب أمامنا كنت أشاهد مباراة أخرى، لكنني أخبرت المنسق الفني رودريجو ماجالهايس أننا تلقينا ردود فعل جيدة على الصبي وأنني معجب به، وقلت له تابع الأمر وأبلغني إن كان الأمر يستحق الاهتمام».

وتابع «في منتصف المباراة اتصل بي وقال جونكالو إنه اكتشاف.. تركت المباراة التي كنت أشاهدها، وقلت له اذهب إلى والده وأخبره ألا يغادر لأنني أريد التحدث معه. وعلى الفور أجرينا التفاوض ووقعنا مع فلورنتينو».

كان ترالهاو مسؤولاً عن فريق بنفيكا لأقل من 19 عامًا، وأشرف على تطور فلورنتينو وبات يعرف كل قدراته عن ظهر قلب، وقال «لقد تغير كثيرًا بطريقة إيجابية».

وتابع «كان يمتلك كل الإمكانيات التي تؤهله للنجومية، وتطور بشكل رائع وبسرعة قياسية حتى بنى تلك السمعة الكبيرة».

وواصل «لقد كان سريعًا للغاية في التعلم، وكان يتمتع بقدرة جيدة للغاية على فهم العمل الجماعي، ويمكنك أن ترى الآن كيف تطور، لقد كان دائمًا يفهم كيف يمكن أن يكون لاعبًا في الفريق».

«كان العمل الأول في هذا الأمر سهلًا، حيث كان لديه بعض الجوانب عليه تحسينها، مثل المشاركة في الهجوم، وبناء الهجمات».

بفضل امتلاكه لتشكيلة موهوبة تضم جواو فيليكس وجوتا اللذان صعدا للفريق الأول، وزي جوميش، وصل بنفكيا لنهائي دوري أبطال أوروبا للشباب 2017، لكن كان ذلك يعتمد على قوة فلورنتينو الدفاعية القوية مع فريق يعج بالمواهب الهجومية.

يقول ترالهاو «كان فلورنتينو أحد أهم اللاعبين في هذا الموسم. كان مهمًا جدًا لفريقنا، لقد كنا فريقًا هجوميًا للغاية، ولعبنا مع اثنين فقط من لاعبي الوسط».

وتابع «عندما أقول إن فلورنتينو كان مهمًا فهذا لأنه كان يسمح للاعبين من أمثال فيليكس والآخرين بالحرية الهجومية وكان يغطي عليهم بشكل جيد».

«إنه لاعب دفاعي من الدرجة الأولى، يمكنه أن يقرأ المباراة جيدًا، ويعرف أين يتمركز، وتوقيت اعتراض الكرة، كما أنه متميز في المواجهات الثنائية والالتحامات.»

من المقرر أن يوقع اللاعب الموهوب عقدًا جديدًا مع بنفيكا في الأيام المقبلة سيشهد ارتفاعًا في الشرط الجزائي إلى 100 مليون يورو (90 مليون جنيه إسترليني / 114 مليون دولار). ومع اهتمام أندية بوزن مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، فمن غير المحتمل أن يستمر طويلاً في النادي وفي البرتغال.

وهذا ما أكد عليه ترالهاو حين قال «بصراحة، أعتقد أنه لن يستمر طويلاً في البرتغال، أعتقد أن الأندية الكبرى في أوروبا تنجذب إلى هذا النوع من اللاعبين وسيأتون إلى لشبونة لإحضاره إلى ناديهم».