فلورنتينو بيريز يقرر إحالة الملف والباب "ليس مغلقًا" .. كواليس جديدة عن المفاوضات السعودية مع فينيسيوس

هل تفعلها السعودية وتضم النجم البرازيلي؟

"فينيسيوس جونيور والسعودية" الملف الجديد الذي يشغل الوسط الرياضي السعودي والعالمي بشكل عام، في ظل الأنباء عن وجود مفاوضات قوية مع نجم ريال مدريد الإسباني.

الأهلي تحديدًا هو من يريد استقطاب النجم البرازيلي لصفوفه، والسعودية تعول عليه ليكون سفيرًا لها في كأس العالم 2034 الذي تستضيفه على أرضها، رفقة كوكبة النجوم الموجودة حاليًا.

بالأمس، صحيفة "جلوبو" البرازيلية كشفت عن أن السعودية قدمت عرضًا للاعب وصل لمليار يورو كرواتب وحوافز لمدة خمس سنوات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن صحيفة "آس" الإسبانية كشفت كواليس تلك المفاوضات، موضحة أن المسؤولين السعوديين تواصلوا مع فلورنتينو بيريز؛ رئيس الريال، للجلوس معه للتفاوض، لكنه قطع الباب عليهم نهائيًا ورفض التفاوض، مقررًا تحويلهم إلى خوسيه أنخيل سانشيز؛ مدير التعاقدات في النادي.

الصحيفة أوضحت أن مدير التعاقدات في الملكي رفض هو الآخر التفاوض، لكنه أشار للسعوديين إلى الشرط الجزائي في عقد فيني والمقدر بمليار يورو.

وأكدت "آس" كذلك أنه مستبعد تمامًا أن يصل العرض السعودي لمليار يورو، إنما قد يصل لـ400 مليون يورو على أقصى تقدير.

أما عن موقف البرازيلي، فهو لم يرفض العرض بعد كما أكدت عدة تقارير، إنما ينتظر ما ستؤول إليه الأحاديث مع المسؤولين، وإن كان من الصعب أن يتخذ خطوة الرحيل عن الملكي.