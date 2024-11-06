الهدف الرئيسي لبيريز .. ريال مدريد يفتح خزائنه من أجل صفقة دفاعية "طارئة"

هل يسد الملكي ثغرته المزعجة؟

يضع ريال مدريد، تدعيم مركز قلب الدفاع على رأس أولوياته، في ظل المعاناة التي يعيشها الفريق الملكي على مستوى الخط الخلفي.

ريال مدريد دعم صفوفه الهجومية بشكل قوي في الصيف المنصرم، بضم النجم الفرنسي كيليان مبابي، لكن مع تراجع النتائج مؤخرًا، ظهرت حاجة الفريق إلى لاعبين على الأقل في قلب الدفاع في ظل تقدم الألماني أنطونيو روديجر بالعمر وإصابة النمساوي دافيد ألابا، مع تراجع مستوى البرازيلي إيدير ميليتاو.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد يضع المدافع الفرنسي كاستيلو لوكيبا، لاعب لايبزيج الألماني على رأس أولوياته لضمه في أقرب فرصة، قبل بداية الموسم المقبل.

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وكان لوكيبا (21 عامًا)، على رادار الميرينجي ورئيسه فلورنتينو بيريز في وقت سابق، لكن في ظل النقص الحاد بلاعبي الخط الخلفي للفريق، يُنظر الآن إلى المدافع الفرنسي على أنه الهدف الرئيسي لتعزيز صفوف ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن لايبزيج سيفرض شروطًا مالية ضخمة من أجل إطلاق سراح لوكيبا، خصوصًا أن المدافع الفرنسي وقع عقدًا جديدًا مع النادي الألماني قبل شهر فقط، حيث يرتبط بعقد مع الفريق يمتد حتى صيف 2029.

وسقط ريال مدريد في فخ الخسارة من جديد على ملعبه وبين جماهيره في "سانتياجو برنابيو" من ميلان الإيطالي (1-3) في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، وذلك بعد 10 أيام فقط من خسارته الثقيلة برباعية نظيفة أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، مما فتح باب المطالبات بضرورة تدعيم الفريق بعدد من الصفقات القوية.