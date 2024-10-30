فلورنتينو بيريز يتهور؟! .. ريال مدريد يلجأ للمخاطرة ويستهدف "صفتين من ذهب" في ميركاتو الصيف

الملكي يغير حساباته بعد البداية المرتعشة

رغم توقعات باكتساح ريال مدريد الأخضر واليابس في الموسم الجاري، إلا أن البداية المرتعشة للفريق في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، دفعت الجماهير والإدارة للتفكير في تدعيم الفريق بلاعبين جدد.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد ستتجه في الصيف المقبل، إلى المجازفة للتعاقد مع أسماء قوية ووسعت من دائرة خيارتها، لتضم صفقتين من العيار الثقيل وهما رودري لاعب مانشستر سيتي وبيدرو بورو لاعب توتنهام.

رودري .. الحل المثالي لريال مدريد

رودري، المتوج قبل أيام بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، هو أحد أبناء مدينة مدريد في الأساس ويرتبط بعقد مع السيتي ينتهي في 2027، لذلك هناك أصوات داخل الريال تطالب بإعادة هذا اللاعب إلى بلاده مرة أخرى والاستفادة من قدراته.

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ويمثل رودري حجر الأساس في تشكيلة المدرب بيب جوارديولا، لذلك لن يكون التعاقد معه أمرًا سهلًا على الإطلاق، خصوصًا أن إدارة مانشستر سيتي تدرس تمديد عقده ووضعه في الفئة الأولى ليتساوى مع الثنائي إرلينج هالاند وفيل فودين، باعتبارهم قادة مشروع المستقبل.

وأشارت "آس" إلى أن رودري هو الخيار المثالي لريال مدريد، بعدما فشل الثنائي أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا حتى الآن في إثبات جدارتهما بقيادة خط الوسط، كما أنه سيضيف الكثير للنادي من الناحية التسويقية باعتباره أحد المتوجين بالكرة الذهبية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن انتقال رودري إلى ريال مدريد، رغم كونه يبدو أمرًا صعبًا من الناحية العملية، لكن إدارة فلورنتينو بيريز تترقب موقف النادي الإنجليزي من المحاكمة في ظل المخالفات المحتملة لقانون اللعب المالي النظيف والعواقب التي قد تترتب على ذلك، بما فيها إمكانية رحيل بيب جوارديولا.

بيدرو بورو .. منافس جديد لآرنولد في مدريد

تطرقت "آس" في تقرير آخر، إلى أن ريال مدريد الذي يفكر في التعاقد مع ظهير أيمن لشغل الفراغ الذي خلفته إصابة داني كارباخال (33 عامًا)، لا يكتفي فقط بمراقبة الإنجليزي ألكسندر أرنولد، بل يضع في حساباته الإسباني بيدرو بورو أيضًا.

ومنذ انتقاله إلى توتنهام قبل موسمي مقابل 45 مليون يورو، لعب بيدرو بورو مع توتنهام 65 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة، وفي الموسم الحالي يقدم نسخة مثالية لظهير عصري تحت قيادة المدرب اليوناني انجي بوستيكوجلو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن بورو (25 عامًا) والذي يرتبط بعقد مع توتنهام حتى 2028، لن يكون رحيله عن النادي اللندني أمرًا سهلًا، لذلك سيكون الخيار الثاني حال فشلت المفاوضات في إقناع ألكسندر أرنولد بارتداء القميص الأبيض.