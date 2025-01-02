"لن يحتاج إلى صناديق اقتراع" .. بيريز "العجوز" يستعرض عضلاته في انتخابات رئاسة ريال مدريد

25 عامًا من السيطرة .. والبقية تأتي

يستعد مجلس إدارة نادي ريال مدريد، لعقد اجتماع يوم 7 يناير الجاري من أجل مناقشة فتح باب الترشح لانتخابات النادي في دورة انتخابية جديدة من 2025-2029.

ويسير ريال مدريد بنفس خطوات الدعوة للانتخابات في الدورة الحالية، حيث تم تقديم موعد الترشح والانتخابات عدة أشهر، ولم يترشح وقتها سوى الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز، والذي فاز بالتزكية.

ووفقًا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن أغلب المؤشرات تتجه إلى عدم ترشح أي منافس أمام الرئيس الحالي بيريز، الذي انتخب رئيسًا للريال في المرة الأولى عام 2000، رغم تقدمه في العمر (78 عامًا) والحديث عن ضرورة وجود خليفة يحمل الراية الملكية من بعده.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فلورنتينو بيريز كان يفوز في انتخابات رئاسة ريال مدريد دون أي معارضة منذ عام 2009، ومنذ رحيل رامون كالديرون، الذي واجه مرشحين آخرين مثل فيلار مير أو خوان بالاسيوس، لم يشهد ريال مدريد انتخابات بخيارات متعددة.

وأوضحت الشبكة، أنه من المتوقع ألا يترشح أي منافس أيضًا في الانتخابات المقبلة، بعدما تمكن بيريز من الحفاظ على شعبيته الكبيرة بين جماهير ريال مدريد وأعضاء الجمعية العمومية على مر السنين، بخلاف النجاحات الرياضية المهمة التي يمكن للنادي أن يتباهى بها.

وأضافت: "الأهم من ذلك، أن متطلبات الترشح لرئاسة الفريق الأبيض صعبة للغاية وتحتاج إلى تقديم الكثير من الضمانات، لذلك لا يوجد الكثير ممن يمكنهم التفكير في تقديم أنفسهم في هذه الانتخابات".

وختمت "ريليفو": "سيبلغ فلورنتينو بيريز (78 عامًا) في مارس المقبل، ولا توجد حتى الآن خطة بشأن خليفة له باستثناء أي مفاجآت، لذلك سيترشح في هذه الانتخابات، لكنه لن يحتاج إلى الذهاب صناديق الاقتراع لأنه سيفوز بالتزكية، وعندما يكمل هذه الولاية، سيكون عمره 82 عامًا".