غاب لأول مرة .. الكشف عن سر عدم حضور بيريز لاجتماع نهائي السوبر الإسباني في جدة!

تعرف على سبب غياب رئيس ريال مدريد عن اجتماع جدة

شهد الاجتماع التقليدي لرؤساء الأندية الذي ينظمه الاتحاد الإسباني لكرة القدم عشية نهائي كأس السوبر الإسباني، غيابًا لافتًا لرئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز.

الاجتماع الذي أُقيم مساء أمس في فندق جدة ماريوت، يُعد حدثًا روتينيًا منذ انتقال البطولة إلى المملكة العربية السعودية، ويشارك فيه عادةً ممثلو الأندية المتأهلة إلى النهائي بجانب شخصيات بارزة مثل السفير الإسباني خورخي هيبيا سييرا ورئيس الاتحاد رافائيل لوزان.

ووفقًا لـ "موندو" فإن جوان لابورتا رئيس برشلونة قاد وفد النادي الكتالوني، وتولى كلًا من المدير العام لريال مدريد خوسيه أنخيل سانشيز، ومدير العلاقات المؤسسية إيميليو بوتراجينيو، ورئيس الشرف خوسيه مارتينيز بيري تمثيل النادي الملكي، في ظل غياب فلورنتينو بيريز عن الاجتماع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بحسب الصحيفة الإسبانية، فإن غياب بيريز يعود لأسباب لوجستية بحتة، إذ غادر رئيس ريال مدريد العاصمة الإسبانية صباح أمس السبت متجهًا إلى جدة للحضور إلى نهائي الكلاسيكو المنتظر يوم الأحد.

ولكن توقيت رحلة رئيس ريال مدريد الجوية لم يتناسب مع موعد إقامة الحدث، ما حال دون حضوره، رغم مشاركته المنتظمة في مثل هذه الاجتماعات خلال النسخ السابقة.

يُذكر أن نهائي كأس السوبر الإسباني سيشهد مواجهة قوية بين الغريمين التقليديين، ريال مدريد وبرشلونة، في جدة مساء اليوم الأحد، حيث يتنافس الفريقان على أول ألقاب الموسم الحالي 2024-25.