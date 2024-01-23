فلسطين قاتلت ولكن .. الإمارات تسحب البساط من تحتها رغم "الجبن وغياب القائد"!

الإمارات تتأهل إلى ثمن نهائي كأس آسيا بـ"هدف تاريخي"

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سقط منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، في فخ الخسارة (1-2) أمام نظيره الإيراني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية على أراضيها، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

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وعلى الرغم من هذه الخسارة،؛ إلا أن الإماراتيين حجزوا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس آسيا، برصيد 4 نقاط، وبفارق هدف وحيد فقط عن منتخب فلسطين، صاحب المركز الثالث.

وحتى الدقائق الأخيرة.. كان منتخب فلسطين "المقاتل" على وشك التأهل إلى ثمن النهائي، كوصيف للمجموعة الثالثة، حتى سجل يحيى الغساني، هدف الإمارات الوحيد في إيران، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

الغساني دخل التاريخ من أوسع أبوابه؛ حيث أصبح أول لاعب إماراتي على مر العصور، يهز شباك الإيرانيين، في البطولة الآسيوية.

وبصفة عامة.. سقوط المنتخب الإماراتي أمام إيران، أظهر "نقطتين خطيرتين"، يجب أن يتم التعامل معهما بشكل جدي؛ إذا أراد الأبيض، الوصول إلى مراحل بعيدة في كأس أمم آسيا.

التخلي عن "الجبن الكروي"

المنتخب الإماراتي ضيع وقتًا طويلًا للغاية في المباراة؛ وهو يلعب بـ"جبن كروي"، خوفًا من اسم الفريق الإيراني، الذي يملك العديد من اللاعبين المحترفين في أوروبا.

هذا "الجبن الكروي"، كلف الإماراتيين هدفًا في مرماهم، سجله المهاجم مهدي طارمي، قبل أن يتحرر نجوم الأبيض نوعًا ما، مع مرور الدقائق في الشوط الثاني.

وبمجرد تحرر نجوم منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، وتخليهم عن "الجبن الكروي"؛ بدأوا في تشكيل الخطورة على مرمى إيران، حيث كادوا أن يسجلوا التعادل، في أكثر من مناسبة.

وبالفعل.. أسفرت شجاعة الإماراتيين، عن حصولهم على ركلة جزاء؛ إلا أن الغساني "أهدرها"؛ ليتسبب في انهيار نفسي لزملائه، على أرضية الملعب، الأمر الذي استغله الإيرانيون، الذين سجلوا الهدف الثاني.

البحث عن "قائد حقيقي"

الانهيار النفسي الذي أصاب نجوم الإمارات، بعد إهدار الركلة الجزائية أمام الإيرانيين؛ أثبت عدم وجود "قائد" على أرضية الملعب.

وجود قائد على أرضية الملعب، مهم للغاية في مثل هذه التفاصيل الصغيرة؛ حيث تكون مهمته الحديث مع زملائه ورفع روحهم المعنوية؛ من أجل مواصلة اللعب والتركيز.

أكثر النجوم الإماراتيين الذين كانوا قادرين على لعب هذا الدور؛ هو علي مبخوت، الهداف التاريخي للأبيض ونادي الجزيرة، والذي يتجاهله المدير الفني البرتغالي باولو بينتو، بشكل غريب للغاية.

بينتو أجلس مبخوت على دكة البدلاء، في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات، قبل أن يستبعده تمامًا من قائمة مباراة إيران، على الرغم من أن وجوده كان من الممكن أن يغير الكثير، منها تسجيل الركلة الجزائية.

المثير في الأمر، أن الحظ حالف الأبيض الإماراتي، عندما تم إلغاء هدفين لإيران بـ"داعي التسلل"، قبل أن يحرز الغساني هدف التأهل؛ وهو ما قد لا يتكرر في كل مرة.

ولذلك.. يجب على الإماراتيين، أن يبحثوا خلال الفترة القادمة، عن قائد حقيقي داخل أرضية الملعب، يستطيع كسب ثقة زملاءه، والرفع من معنوياتهم عند اللزوم.

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