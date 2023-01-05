فلت من الإنذارات مرتين .. تدخلات طارق حامد العنيفة تشعل كلاسيكو الاتحاد والهلال

لاعب وسط الاتحاد كان يستحق الطرد بعد الإنذار الأول

Shahid

بخلاف الأجواء الفنية المشتعلة في كلاسيكو السعودية بين الاتحاد والهلال، المقام حاليًا، فالمصري طارق حامد؛ لاعب وسط العميد، أشعل المباراة بطريقته الخاصة.

العميد يستضيف الزعيم حاليًا، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

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وشهدت الدقيقة 31 من عمر المباراة، إشهار حكم اللقاء الكارت الأصفر في وجه حامد، نظرًا لتدخله العنيف على قدم البرازيلي ميشايل ديلجادو؛ جناح أيمن الأزرق.

لكن الخبير التحكيمي فهد المرداسي أكد أن لاعب الوسط المصري استحق الحصول على الإنذار الثاني ومن ثم الطرد مرتين، لكن حكم المباراة الإيطالي دانييلو أورسيتي تغاضى عن طرده.

المرداسي أوضح، خلال تصريحاته لقناة "ssc" أن حامد استحق الإنذار الثاني بعد الأول بدقيقتين، بعدما صفع اللاعب القادم من خلفه سالم الدوسري؛ جناح أيسر الهلال، على وجهه بتهور، رغم أنه الأول كان يسبقه في السيطرة على الكرة.

أما اللقطة الثانية التي استحق عليها حامد الإنذار أيضًا، بحسب المرداسي، فكانت لقطة في الدقيقة 37، بعدما صفع مدافع الزعيم علي البليهي أيضًا خلال صراعها على الكرة.

Shahid