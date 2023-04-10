"فلت من طرد أمام الطائي وهدف إيجالو غير صحيح" .. خبير تحكيمي يصدم الهلال

زهيرة عادل
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Odion Ighalo - Hilal - Tae 2023Al Hilal Twitter
الهلالالطائيدوري روشن السعوديأوديون إيغالومحمد كنو

الهلال للمباراة الثانية على التوالي يخرج بجدل تحكيمي كبير فبعد الشباب، حان دور الطائي

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فنّد الخبير التحكيمي عبد الله القحطاني المباراة الجدلية التي جمعت الهلال بالطائي، يوم الإثنين، والتي ثار عقبها جمهور الزعيم غضبًا من طاقم التحكيم البلغاري الذي أدارها.

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الزعيم خرج بنقطة التعادل بثنائية لكل منهما، ضمن الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي، ليخسر خمس نقاط في آخر مباراتين، ويبتعد عن اللقب خطوة جديدة.

اللقطة الأكثر جدلًا في المباراة أتت في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع بعدما سدد إيجالو في المرمى واحتفلت مقاعد بدلاء الزعيم، لكن الحكم أوضح أن الكرة لم تتخط خط المرمى.

هذه اللقطة أوضح القحطاني أن الحكم وفق في قراره، بداعي أن الكرة لم تتخط بكامل هيئتها خط المرمى، لكنه أخطأ في ثلاث لقطات أخرى..

الخبير التحكيمي أكد أن الحكم تغاضى عن احتساب ركلتي جزاء لصالح الزعيم في الدقيقتين 46 و64، إثر عرقلة إيجالو ولمسة يد.

كذلك أشار القحطاني إلى أن محمد كنو؛ لاعب وسط الهلال، كان يستحق الطرد في الدقيقة 79 من عمر المباراة، إثر تدخله العنيف على قدم لاعب المنافس.

جدير بالذكر أن التعادل رفع رصيد الزعيم للنقطة 46 في المركز الرابع، بينما يحل الطائي في المركز الثامن بـ28 نقطة.

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