"فلتنم جيدًا" .. نجل بيكهام مشجع آرسنال يغيظ والده

ديفيد بيكهام يتعرض للسخرية من قبل نجله مشجع آرسنال!

نقل روميو نجل ديفيد بيكهام صراع مباراة آرسنال أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي إلى منزله وأسرته عقب المباراة التي أقيمت مساء الأحد.

جاء هذا بعد أن نشر اللاعب صورة له ولوالده من خارج ملعب الإمارات وهو يرتدي وشاح نادي آرسنال الذي يشجعه على حساب النادي المحبب لوالده مانشستر يونايتد.

وأراد روميو الناشط في نادي إنتر ميامي أن يثير غضب والده فقام بكتابة: "فلتنم جيدًا يا أبي"، على الصورة التي نشرها مع والده.

وكان آرسنال قد فاز اليوم على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري الإنجليزي.

ويحتل آرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي بـ 50 نقطة متقدمًا عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي بخمس نقاط وللمدفعجية مباراة أقل.