"فلتتصل بي حالًا وإلا ستندم لبقية حياتك" .. كشف تفاصيل تهديد شقيق بوجبا له!

الكشف عن المزيد من تفاصيل تهديد ماتياس بوجبا لشقيقه بول!

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن المزيد من التفاصيل التي تخص قضية الابتزاز الخاصة بماتياس بوجبا شقيق بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد السابق ويوفنتوس الحالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لو موند"، والتي أكدت أن ماتياس ترك رسالة مخيفة لبوجبا قام بتهديده فيها بشكل صعب للغاية.

ونقلت الصحيفة عن ماتياس نص الرسالة التالية: "اتصل بي حالًا، بسرعة، وإلا ستندم لما تبقى من حياتك".

وكان بول قد أكد في شهادته للشرطة أن عصابة طلبت منه 13 مليون يورو وقاموا بتهديده بشكل مريع وتم اتهام شقيقه ماتياس مع أربعة أشخاص غيره.

وادعى ماتياس لاحقًا أنه كان يحاول مساعدة شقيقه ونفسه بعد أن اقتحم منزله مجموعة ملثمة طلبوا منه الاتصال بأخيه وترك رسالة له للوفاء بالتزاماته.

وكان شقيق بوجبا قد خرج في سلسلة من مقاطع الفيديو واتهم لاعب يوفنتوس بعدة اتهامات من بينها ممارسة السحر لإصابة زملائه في المنتخب مثل كيليان مبابي.

جدير بالذكر أن ماتياس كان قد تم القبض عليه بتهمة الابتزاز، بالرغم من وجود ما يدينه بحسب ما ذكرت الصحيفة، حيث يؤكد أن المجموعة التي اقتحمت منزله أجبرته على ترك الرسالة التي تبدو كتهديد لشقيقه.