فلامينجو يُحاول استغلال أموال ميلان لشراء مهاجم إنتر

النادي البرازيلي يُحاول استغلال أموال ميلان

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حصل فلامينجو البرازيلي على 35 مليون يورو تقريبًا جراء بيع لاعب وسطه الموهوب لوكاس باكيتا للميلان، ويُحاول الآن استغلال تلك الأموال لشراء مهاجم الإنتر جابرييل باربوسا.

وضم الإنتر باربوسا المعروف بلقب جابيجول عام 2016 من سانتوس مقابل 33.5 مليون يورو تقريبًا، لكنه لم ينجح مع الفريق أبدًا ليُعار لناديه السابق ويستعيد هناك مستواه الممتاز، حيث أنهى الموسم الأخير من الدوري البرازيلي على رأس قائمة هدافيه برصيد 18 هدفًا.

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ورغم ذلك النجاح الكبير إلا أن سانتوس لا يستطيع شراء المهاجم من الإنتر نظرًا للمقابل المالي المرتفع المطلوب من النادي الإيطالي لمحاولة التقليل من خسارته المالية، ويُحاول فلامينجو استغلال ذلك الأمر بتقديم عرض بقيمة 22 مليون يورو لضم جابيجول، حسبما أفادت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت.

يُذكر أن المهاجم صاحب الـ22 عامًا لم يبدأ سوى مباراة واحدة في الدوري الإيطالي للنيرادزوري ولم يُسجل معه سوى هدف واحد.