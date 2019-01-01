فلامنجو يقترب من حسم صفقة جابيجول من إنتر

فلامنجو يتوصل لاتفاق مبدئي مع إنتر على جابيجول

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي فلامنجو توصل لاتفاق مبدئي مع إدارة إنتر لشراء المهاجم جابرييل باربوسا.

المهاجم صاحب الـ 23 عاماً، أعاد اكتشاف نفسه هذا الموسم، عندما سجل 34 هدفاً في 41 مباراة خلال 2019، وقاد فريقه لبطولة الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس.

وينتهي عقد اللاعب البرازيلي مع فلامنجو، بنهاية الشهر الجاري، وسط رغبة في العديد من الأندية في التعاقد معه.

وقال رئيس فلامنجو في تصريحات صحفية: "لقد تحدثنا مع جابيجول منذ فترة طويلة، واتفقنا بشكل مبدئي مع، ولكن هذا كله يتوقف على رغبة جابيجول".

تقارير .. جاتوزو يتفق مع نابولي على خلافة أنشيلوتي

وواصل: "لقد طلب مناقشة تلك الأمور في نهاية الموسم، كي يظل مركزاً على نهائي ليبارتادوريس".

وانضم جابيجول إلى إنتر في 2016، قادماً من سانتوس البرازيلي مقابل 29.5 مليون يورو، ولكن اللاعب فشل في رحلته الأوروبية مع إنتر، أو حتى في الإعارة مع بنفيكا البرتغالي.