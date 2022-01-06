فلامنجو البرازيلي يرفض عرض الهلال للتعاقد مع نجمه

كشفت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، دخلت في مفاوضات رسمية مع نادي فلامنجو البرازيلي، من أجل التعاقد مع أحد نجومه.

الهلال يسعى لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، استعدادًا لمشاركته في كأس العالم للأندية فبراير القادم، وأيضًا في ظل منافسة الفريق بالعديد من البطولات.

وأشارت صحيفة "Torcedores" البرازيلية إلى أن نادي الهلال قدم عرضًا رسميًا إلى نادي فلامنجو البرازيلي، من أجل التعاقد مع لاعبه فيتينيو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقدم الهلال عرضًا إلى نادي فلامنجو وصل إلى مليون دولار، من أجل الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

العرض تضمن أيضًا بندًا بأحقية شراء عقده بشكل نهائي مقابل 9 ملايين دولار، يحصل عليها فلامنجو البرازيلي، بهدف إقناع مسؤوليه بالاستغناء عن فيتينيو.

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الصحيفة البرازيلية أكدت على أن نادي فلامنجو رفض عرض نادي الهلال، وطالبوا برفع المقابل المالي من أجل إتمام الصفقة، حيث مازالت المفاوضات مستمرة.

يذكر أن فلامنجو تعاقد مع فيتينيو عام 2018، من أجل تعويض فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني الحالي.