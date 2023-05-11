فلاش باك 2010: حين تنبأ مورينيو لتشابي ألونسو أن يكون "مدربًا كبيرًا مثل جوارديولا"

المدرب البرتغالي له عين ثاقبة

يحظى كل من جوزيه مورينيو وتشابي ألونسو مدربا روما وباير ليفركوزن اللذان يتواجهان لحساب مسابقة الدوري الأوروبي في الدور نصف النهائي باحترام بعضهما البعض نظرا لإرث طويل يجمع بينهما.

وتحدث ألونسو في تصريحات أخيرة لصحيفة "ماركا" عن مورينيو قائلًا إنه تعلم منه الكثير وبالأخص "قوة الشخصية والذكاء في التواصل مع الآخرين".

وتحدث تشابي ألونسو عن بعض المدربين الآخرين بخلاف مورينيو الذين أثروا في مسيرته وهم بيب جوارديولا، فيسنتي ديل بوسكي، لويس أراجونيس، رافا بينيتيز وغيرهم.

الملفت أن تشابي ألونسو هو نبوءة قوية من النبوءات التي توقع لها مورينيو أن تحظى بمشوار تدريبي جيد وذلك في 2010 أي قبل 13 عامًا.

وقال مورينيو فيما مضي إن ألونسو "سيكون مدربًا رائعًا" وأنه يرى فيه "بيب جوارديولا حينما كان لاعبًا بميول تدريبية في برشلونة".