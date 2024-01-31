فيديو | فك العقدة! .. برشلونة يعبر أوساسونا بلمسة فيتور روكي

بعد تعثرين .. كتيبة تشافي تعود للانتصارات على حساب أوساسونا

عاد برشلونة لطريق الانتصارات اليوم الأربعاء، بالفوز أمام أوساسونا بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.

تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني للبرسا، واجه سوء حظ في الثماني دقائق الأولى من المباراة، إذ تعرض فيران توريس للإصابة ولم يستطع استكمال اللقاء.

هنا قرر تشافي الدفع بفيرمين لوبيز، الذي لم يكن موفقًا هو الآخر، ليقرر مدربه استبداله في أول ربع ساعة من الشوط الثاني، ويدفع بفيتور روكي.

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روكي كان كلمة السر في اللقاء، فبعد نزوله ومع أول لمسة، استقبل عرضية أكثر من رائعة من الجهة اليسرى، حولها برأسية في الشباك، محرزًا هدف اللقاء الوحيد.

وتسبب روكي بعد الهدف بثلاث دقايق فقط، في طرد أوناي جارسيا؛ لاعب أوساسونا، بالإنذار الأصفر الثاني بعد عرقلته، ليهدي البرسا الثلاث نقاط، ويحقق الفوز بعد التعثر في المباراتين الماضيتين.

هذا الفوز رفع رصيد برشلونة للنقطة 47، ليرتقي للمركز الثالث "مؤقتًا" في انتظار خوض أتلتيكو مدريد مباراة هذه الجولة، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 26 نقطة في المركز الـ12.