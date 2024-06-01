فك الطلاسم والقدر كان رحيمًا به .. توني كروس يُنهي قصته بامتياز بلقاء ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

كروس يودع جماهيره بذكرى لن تُنسى

رفض النجم الألماني توني كروس إنهاء مسيرته مع ريال مدريد دون تدوين لحظات مميزة، بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخ النادي الملكي.

كروس شارك في انتصار ريال مدريد على بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد، في النهائي الذي أقيم على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

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القدر كان رحيمًا بتوني كروس

لم يقدم كروس المستوى المنتظر خلال الشوط الأول من النهائي الأوروبي، حيث لم يكن في كامل تركيزه، ووقع في أكثر من خطأ كاد أن يُكلف ريال مدريد هدفًا ويصعب عليه المباراة.

وتألق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا وتصدى لفرصة لصالح بوروسيا دورتموند، والتي كان متسببًا فيها توني كروس.

القدر رفض أن تكون نهاية مشوار كروس مع ريال مدريد بذكرى سيئة، لتبقى النتيجة نظيفة دون تلقي أهداف خلال الشوط الأول.

حارس بوروسيا حرمه من الهدف مرتين

في الدقيقة 49 من زمن المباراة، وقف جيرجور كوبيل حارس مرمى بوروسيا دورتموند عائقًا أمام توني الذي سدد كرة من ركلة حرة مباشرة، ليتصدى لها ببراعة.

وتكررت نفس الكرة في الدقائق الأخيرة من المباراة، حيث سدد كروس ركلة حرة مباشرة، تصدى لها كوبيل بنجاح وحولها إلى ركنية.

فك طلاسم بوروسيا دورتموند

على الرغم من الدفاع بشكل أكثر من رائع من جانب نجوم بوروسيا دورتموند في المباراة النهائية، إلا أن كروس نجح في فك طلاسم تلك الدفاعات، بعدما نجح في صناعة الهدف الأول لريال مدريد.

كروس أرسل عرضية رائعة من ركلة ركنية، ليضعها على رأس داني كارباخال الذي نجح في توجيهها إلى شباك كوبيل حارس دورتموند ببراعة بالدقيقة 74 من زمن المباراة.

وأظهر كروس حماسة كبيرة أثناء تبديله في الدقيقة 86 من زمن المباراة، حيث قام بتوديع جماهير ريال مدريد وزملائه اللاعبين بعد قرار اعتزاله بنهاية الموسم الحالي.