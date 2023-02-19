فكرة خارج الصندوق .. مقترح بالسماح للاعبين بالشجار داخل الملعب!

مطالبة بأن يتم السماح للاعبي كرة القدم بالشجار خلال المباريات على طريقة هوكي الجليد.

طالب الأيرلندي جيمس ماكلين جناح نادي ويجان الإنجليزي بأن تحذو كرة القدم حذو هوكي الجليد، ويتم السماح بقتال اللاعبين فيما بينهم خلال المباريات.

ومن المعروف عن هوكي الجليد أنها رياضة بدنية أكثر بكثير من كرة القدم، حيث يُسمح للاعبين باستخدام المرفق للضرب والعديد من الأمور الأخرى.

ومن بين تلك الأمور، فإن مباريات هوكي الجليد حاليًا تشهد إمكانية أن يتشاجر لاعبان فيما بينهما لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 ثانية، على أن يقوم الحكم بعدها بإرسال اللاعبين إلى المدرجات لبعض الوقت بعد الشجار.

ماكلين، وعبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، اقترح أن تستخدم كرة القدم نفس الأسلوب.

وكتب ماكلين: "مجرد ملاحظة، إذا قدمت كرة القدم القاعدة التي يتم تطبيقها في هوكي الجليد، حيث إذا كانت هناك مشكلة داخل الملعب، فلنترك اللاعبين يحصلون على شجار يمتد بين 10 إلى 15 ثانية، ثم إخراجهم من الملعب".

وأضاف: "بهذه الطريقة، أنا أضمن أنه سيكون هناك عدد أقل من الشجارات".

ومن المستبعد بالطبع أن يتم السماح بذلك النوع من التصرفات في كرة القدم، خاصة مع الاتجاه إلى الحد من العنف بين اللاعبين في التدخلات.