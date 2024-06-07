فكرة جريئة .. كواليس الفرصة الذهبية لدافيد أنشيلوتي كمدرب أول في إسبانيا!

تلقى العديد من العروض الفترة الأخيرة

برز دافيد أنشيلوتي مؤخرًا كأحد أهم الأسباب وراء نجاح ريال مدريد، وهو ما لفت أنظار الأندية تجاهه من أجل الاستعانة به بمنصب الرجل الأول.

دافيد يعمل حاليًا كمساعد لوالده كارلو أنشيلوتي في ريال، وهناك أنباء قوية حول إمكانية رحيله عن الميرينجي خلال هذا الصيف، بعدما ظهرت قدراته بشكل واضح خلال هذا الموسم على وجه التحديد، بسبب المعلومات عن النصائح المفيدة التي يعطيها لوالده والتي أتت بثمارها في مناسبات عديدة.

صحيفة "as" الإسبانية، قالت إن الدور الذي يلعبه دافيد لفت أنظار إشبيلية، وجعل النادي الأندلسي يضعه ضمن الأسماء المقترحة لتدريب الفريق، قبل صرف النظر عن هذه الفكرة في وقت لاحق رغم ترحيب الإيطالي بالأمر.

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وأشارت الصحيفة إلى أن فيكتور أورتا المدير الرياضي اقترح اسم دافيد خلال رحلة البحث عن مدرب جديد للموسم القادم، ولكن في النهاية تم الاستقرار على جارسيا بيمينتا لقيادة الفريق بعد انتهاء مهمة كيكي سانشيز.

وأوضحت أن قيام أورتا باختيار دافيد أنشيلوتي في البداية كان طبيعيًا، بسبب عادته الجريئة بالرهان على الأسماء قليلة الخبرة، وهذا ما حدث مع دييجو ألونسو، مدرب منتخب أوروجواي السابق، والذي فشل مع إشبيلية ببداية الموسم وتم الاستعانة بكيكي سانشيز بدلًا منه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وبالنسبة لدافيد أنشيلوتي، فقد تلقى العديد من العروض ليكون مدربًا رئيسيًا، ولكن في الوقت الحالي يبدو أنه سيبقى مع ريال مدريد، لحين ظهور فرصة أخرى بنفس جاذبية إشبيلية.