فكرة بـ ٧٠٠ ألف يورو .. بيلينجهام يحيي حذاء أسطورة ريال مدريد!

بيلينجهام يعيد للأذهان أسطورة ريال مدريد...

يعيش جود بيلينجهام، مع ريال مدريد فترة كبيرة من النجاحات في الوقت الحالي، وأصبح من أهم نجوم الفريق، ويتصدر قائمة هدافي الفريق في الدوري الإسباني.

تألق بيلينجهام مع الميرينجي، جعل البعض يشببه بزين الدين زيدان، أسطورة ريال مدريد، بسبب تشابه أسلوب اللعب والقدرة على صناعة الألعاب، وخلق الفرص.

وقررت شركة "أديداس" الراعية لريال مدريد، إنتاج حذاءً خاصًا ارتداه، بيلينجهام أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا، مستوحى من الحذاء الذي كان يرتديه زيدان مع ريال مدريد.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن أديداس قررت إنتاج عدد محدود من الأحذية يصل إلى 2000 نسخة، وستصل أرباح ريال مدريد من بيع الأحذية 700 ألف يورو.

ويستعد ريال مدريد، لاستضافة نظيره غرناطة، مساء يوم السبت ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو، بمشاركة جود بيلينجهام.