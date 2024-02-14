"فقط هدف رونالدو" .. مدرب الفيحاء يُقلل من النصر!

المدير الفني لفريق الفيحاء يرفع راية التحدي قبل لقاء الإياب

علق فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق نادي الفيحاء، على خسارة فريقه أمام النصر، في المباراة التي أقيمت ببطولة دوري أبطال آسيا.

وحقق فريق النصر الفوز على نظيره الفيحاء بهدف دون رد سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في ذهاب دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وقال رازوفيتش خلال المؤتمر الصحفي: "أهنئ النصر بالانتصار، ولم يكونوا الأفضل في المباراة، ونحن من كنا ضعيفين في الاستحواذ على الكرة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مدرب الفيحاء تابع: "أعد بأننا لن نستسلم في مباراة الإياب، والنصر لم يكن لديه الكثير من الهجمات ضدنا، فقط الهدف الذي سجله كريستيانو رونالدو".

واختتم فوك تصريحاته قائلًا: "لا بد من معرفة خصمك بشكل جيد، وهناك فرق كبير بين الفريقين، والقيمة السوقية لمصلحة النصر من 700 إلى 800 مليون دولار، ويجب علينا أن نكون واقعيين".