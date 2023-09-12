فقط من أجل برشلونة .. بنود خاصة للغاية في عقدي برناردو سيلفا ونجم إسبانيا

النادي الكتالوني لا يزال يجذب الجميع.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة بالرغم من الظروف المالية والرياضية الصعبة التي يمر بها إلا أنه لا يزال يجذب أبرز نجوم كرة القدم في العالم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن اللاعب برناردو سيلفا وبالرغم من تجديد عقده في مانشستر سيتي إلا أنه لا يزال يحلم بالانتقال إلى برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن العقد الخاص باللاعب البرتغالي به بند يسمح له بالرحيل لصالح برشلونة مقابل 50 مليون يورو فقط، وهو ما لم يكن متاحًا من قبل.

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وأضافت الصحيفة أن سيلفا ليس اللاعب الوحيد، حيث يوجد بند مماثل في عقد لاعب وسط منتخب إسبانيا داني أولمو لاعب لايبزيج الألماني مقابل 60 مليون يورو.

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جدير بالذكر أن أولمو وسيلفا يعدا من العناصر التي أبدى تشافي هيرنانديز رغبة مستمرة في الحصول على خدمات أحدهما أو كلاهما في فريقه.