فقط الفرق المهددة بالهبوط أسوأ من ريال مدريد .. دفاع الملكي في خبر كان!

ريال مدريد عانى بشكل كبير من بعد كأس العالم!

اختتم ريال مدريد موسمه بشكل محبط للغاية بالرغم من أنه لا يزال لديه مباراة أخيرة سيلعبها خلال أيام ضد أتلتيك بيلباو في نهاية الدوري الإسباني.

الختام المحبط لم يتمثل فقط في وداع دوري أبطال أوروبا أو خسارة الدوري الإسباني لكن أيضًا في الشكل الدفاعي السيئ الذي ظهر عليه ريال مدريد.

حيث نشرت شبكة "أوبتا" إحصائية مخيفة لجماهير النادي الملكي، أظهرت دفاعهم في حالة يرثى لها، بالتحديد منذ شهر ديسمبر الماضي وبعد العودة من التوقف الخاص بكأس العالم.

وكان ريال مدريد هو ثالث أكثر فريق من الدوري الإسباني تلقيًا للأهداف في كل البطولات، فقط بعد إسبانيول وبلد الوليد المهددين بالهبوط، بواقع 41 هدفًا في 39 مباراة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد قد خسر لقب الدوري الإسباني بشكل رسمي قبل جولتين عندما فاز برشلونة على إسبانيول برباعية.